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Российский тяжелоатлет Наниев завоевал бронзу Олимпиады

Российский тяжелоатлет Наниев завоевал бронзу Олимпиады - РИА Новости, 03.08.2021

Российский тяжелоатлет Наниев завоевал бронзу Олимпиады

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев выиграл бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 109 килограммов.Спортсмен взял общий вес 409 килограммов (188 —... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:42

2021-08-03T15:42

2021-08-03T16:39

олимпийские игры

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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Российский тяжелоатлет Тимур Наниев выиграл бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 109 килограммов.Спортсмен взял общий вес 409 килограммов (188 — в рывке и 221 — в толчке).Это 53-я награда для России на Играх в Токио.На чемпионате Европы — 2021 в апреле в Москве Наниев занял третье место с результатом 401 килограмм (184 — в рывке и 217 — в толчке).

https://ria.ru/20210803/borba-1744166797.html

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олимпийские игры