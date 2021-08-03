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Российский тяжелоатлет Наниев завоевал бронзу Олимпиады
Российский тяжелоатлет Наниев завоевал бронзу Олимпиады - РИА Новости, 03.08.2021
Российский тяжелоатлет Наниев завоевал бронзу Олимпиады
Российский тяжелоатлет Тимур Наниев выиграл бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 109 килограммов.Спортсмен взял общий вес 409 килограммов (188 —... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:42
2021-08-03T15:42
2021-08-03T16:39
олимпийские игры
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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Российский тяжелоатлет Тимур Наниев выиграл бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 109 килограммов.Спортсмен взял общий вес 409 килограммов (188 — в рывке и 221 — в толчке).Это 53-я награда для России на Играх в Токио.На чемпионате Европы — 2021 в апреле в Москве Наниев занял третье место с результатом 401 килограмм (184 — в рывке и 217 — в толчке).
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олимпийские игры