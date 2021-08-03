https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744253949.html
Около 80 населенных пунктов на юге Турции пострадали от лесных пожаров
Около 80 населенных пунктов на юге Турции пострадали от лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021
Около 80 населенных пунктов на юге Турции пострадали от лесных пожаров
Ущерб 78 населенных пунктам в пяти провинциях нанесен из-за лесных пожаров на юге Турции, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T23:11
2021-08-03T23:11
2021-08-03T23:11
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
мугла (провинция)
россия
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Ущерб 78 населенных пунктам в пяти провинциях нанесен из-за лесных пожаров на юге Турции, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.По его словам, в тушении пожаров участвуют 16 самолетов, девять беспилотников, 51 вертолет, 960 пожарных машин и около 5,2 тысячи человек. Он добавил, что благодаря помощи из-за рубежа количество самолетов-амфибий увеличилось с трех до шести, вертолетов - с 45 до 57.Как ранее заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун, активное тушение девяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе пяти в курортных провинциях Анталья и Мугла, за последние дни потушены или взяты под контроль 147 пожаров. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.Как ранее сообщило МЧС РФ, в Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Помощь в борьбе с лесными пожарами Турции оказали также Азербайджан, Украина, Хорватия и Испания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744012188.html
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в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, мугла (провинция), россия, лесные пожары в турции
Около 80 населенных пунктов на юге Турции пострадали от лесных пожаров
Турецкий министр Пакдемирли: около 80 населенных пунктов на юге страны пострадали от лесных пожаров