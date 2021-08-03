https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744253949.html

Около 80 населенных пунктов на юге Турции пострадали от лесных пожаров

Около 80 населенных пунктов на юге Турции пострадали от лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021

Около 80 населенных пунктов на юге Турции пострадали от лесных пожаров

Ущерб 78 населенных пунктам в пяти провинциях нанесен из-за лесных пожаров на юге Турции, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T23:11

2021-08-03T23:11

2021-08-03T23:11

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

мугла (провинция)

россия

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Ущерб 78 населенных пунктам в пяти провинциях нанесен из-за лесных пожаров на юге Турции, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.По его словам, в тушении пожаров участвуют 16 самолетов, девять беспилотников, 51 вертолет, 960 пожарных машин и около 5,2 тысячи человек. Он добавил, что благодаря помощи из-за рубежа количество самолетов-амфибий увеличилось с трех до шести, вертолетов - с 45 до 57.Как ранее заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун, активное тушение девяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе пяти в курортных провинциях Анталья и Мугла, за последние дни потушены или взяты под контроль 147 пожаров. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.Как ранее сообщило МЧС РФ, в Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Помощь в борьбе с лесными пожарами Турции оказали также Азербайджан, Украина, Хорватия и Испания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744012188.html

https://ria.ru/20210802/turtsiya-1743966345.html

мугла (провинция)

россия

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в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, мугла (провинция), россия, лесные пожары в турции