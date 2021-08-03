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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744251679.html
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца - РИА Новости, 03.08.2021
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 24 832 - это максимальный показатель с 5 мая, он увеличился с начала июля более... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:37
2021-08-03T22:37
распространение коронавируса
в мире
турция
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 24 832 - это максимальный показатель с 5 мая, он увеличился с начала июля более чем в пять раз, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться."Сегодня сделано 256 163 теста, выявлены 24 832 новых случая COVID-19, умерли 126 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 41 миллиона граждан, две дозы – более 27 миллионов.Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743636737.html
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в мире, турция, коронавирус covid-19
22:37 03.08.2021
 
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца

Минздрав Турции: суточный прирост случаев COVID-19 вырос до 25 тысяч

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 24 832 - это максимальный показатель с 5 мая, он увеличился с начала июля более чем в пять раз, сообщил минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.
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"Сегодня сделано 256 163 теста, выявлены 24 832 новых случая COVID-19, умерли 126 человек", - говорится в сообщении.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 41 миллиона граждан, две дозы – более 27 миллионов.
Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
 
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