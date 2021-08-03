https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744161532.html

В страховой компании рассказали о помощи пострадавшим в ДТП в Турции

В страховой компании рассказали о помощи пострадавшим в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021

В страховой компании рассказали о помощи пострадавшим в ДТП в Турции

В страховой компании подтвердили обязательства по оплате лечения пострадавших в ДТП в Турции россиян и рассказали о состоянии туристов. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:38

2021-08-03T14:38

2021-08-03T14:38

туризм

турция

ресо-гарантия

новости - туризм

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туризм

россия

дтп с российскими туристами в турции

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В страховой компании подтвердили обязательства по оплате лечения пострадавших в ДТП в Турции россиян и рассказали о состоянии туристов."В пакетные туры НТК "Интурист", чьи клиенты попали в ДТП в Турции, входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тысяч евро. В настоящий момент нам известно о 22 пострадавших пассажирах автобуса", — рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR САО "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.По договору страховщик покрывает все расходы, связанные с экстренной и неотложной помощью, лечением, проведением необходимых исследований и медицинских мероприятий (включая хирургическое вмешательство), а также трансфером и обратным перелетом в Россию после окончания лечения, объяснил представитель компании.Кроме того, в список услуг медико-транспортной помощи также может войти сопровождение медперсонала и установление специального носилочного модуля, если это будет предписано врачами для возвращения на родину. Страховой случай ведет партнерская сервисная компания LDM Assistance."Из 22 туристов, находившихся в автобусе, трое погибли, один из скончавшихся — подросток. Еще 19 пострадавших госпитализированы и проходят лечение в трех частных турецких клиниках — Anadolu, Akdeniz и Eslem, — сообщил Иванов. — Два туриста могут быть выписаны уже сегодня. Компания LDM Assistanceготова организовать для них трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет в Россию".Состояние четверых застрахованных, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. "Трое из них вчера были прооперированы, в настоящий момент они находятся в реанимации. Каждый пострадавший получает все необходимое лечение, — говорит Иванов. — Сервисная компания и страховщик поддерживают постоянный контакт с клиниками".Страховщик гарантировал оплату необходимых медицинских расходов и трат на посмертную репатриацию тел погибших.

https://ria.ru/20210803/dtp-1744158977.html

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, ресо-гарантия, новости - туризм, нтк интурист, туризм, россия, дтп с российскими туристами в турции