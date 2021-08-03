Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744161532.html
В страховой компании рассказали о помощи пострадавшим в ДТП в Турции
В страховой компании рассказали о помощи пострадавшим в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021
В страховой компании рассказали о помощи пострадавшим в ДТП в Турции
В страховой компании подтвердили обязательства по оплате лечения пострадавших в ДТП в Турции россиян и рассказали о состоянии туристов. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:38
2021-08-03T14:38
туризм
турция
ресо-гарантия
новости - туризм
нтк интурист
туризм
россия
дтп с российскими туристами в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744067803_198:0:1599:788_1920x0_80_0_0_5a2f05178586b0880c0d07cd31cf99ff.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В страховой компании подтвердили обязательства по оплате лечения пострадавших в ДТП в Турции россиян и рассказали о состоянии туристов."В пакетные туры НТК "Интурист", чьи клиенты попали в ДТП в Турции, входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тысяч евро. В настоящий момент нам известно о 22 пострадавших пассажирах автобуса", — рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR САО "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.По договору страховщик покрывает все расходы, связанные с экстренной и неотложной помощью, лечением, проведением необходимых исследований и медицинских мероприятий (включая хирургическое вмешательство), а также трансфером и обратным перелетом в Россию после окончания лечения, объяснил представитель компании.Кроме того, в список услуг медико-транспортной помощи также может войти сопровождение медперсонала и установление специального носилочного модуля, если это будет предписано врачами для возвращения на родину. Страховой случай ведет партнерская сервисная компания LDM Assistance."Из 22 туристов, находившихся в автобусе, трое погибли, один из скончавшихся — подросток. Еще 19 пострадавших госпитализированы и проходят лечение в трех частных турецких клиниках — Anadolu, Akdeniz и Eslem, — сообщил Иванов. — Два туриста могут быть выписаны уже сегодня. Компания LDM Assistanceготова организовать для них трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет в Россию".Состояние четверых застрахованных, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. "Трое из них вчера были прооперированы, в настоящий момент они находятся в реанимации. Каждый пострадавший получает все необходимое лечение, — говорит Иванов. — Сервисная компания и страховщик поддерживают постоянный контакт с клиниками".Страховщик гарантировал оплату необходимых медицинских расходов и трат на посмертную репатриацию тел погибших.
https://ria.ru/20210803/dtp-1744158977.html
https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744067803_548:0:1599:788_1920x0_80_0_0_7f35fc456efec9f9880d66cad987dd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, ресо-гарантия, новости - туризм, нтк интурист, туризм, россия, дтп с российскими туристами в турции
14:38 03.08.2021
 

В страховой компании рассказали о помощи пострадавшим в ДТП в Турции

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В страховой компании подтвердили обязательства по оплате лечения пострадавших в ДТП в Турции россиян и рассказали о состоянии туристов.
"В пакетные туры НТК "Интурист", чьи клиенты попали в ДТП в Турции, входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тысяч евро. В настоящий момент нам известно о 22 пострадавших пассажирах автобуса", — рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR САО "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.
По договору страховщик покрывает все расходы, связанные с экстренной и неотложной помощью, лечением, проведением необходимых исследований и медицинских мероприятий (включая хирургическое вмешательство), а также трансфером и обратным перелетом в Россию после окончания лечения, объяснил представитель компании.
Кроме того, в список услуг медико-транспортной помощи также может войти сопровождение медперсонала и установление специального носилочного модуля, если это будет предписано врачами для возвращения на родину. Страховой случай ведет партнерская сервисная компания LDM Assistance.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Вчера, 14:16Туризм
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
"Из 22 туристов, находившихся в автобусе, трое погибли, один из скончавшихся — подросток. Еще 19 пострадавших госпитализированы и проходят лечение в трех частных турецких клиниках — Anadolu, Akdeniz и Eslem, — сообщил Иванов. — Два туриста могут быть выписаны уже сегодня. Компания LDM Assistanceготова организовать для них трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет в Россию".
Состояние четверых застрахованных, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. "Трое из них вчера были прооперированы, в настоящий момент они находятся в реанимации. Каждый пострадавший получает все необходимое лечение, — говорит Иванов. — Сервисная компания и страховщик поддерживают постоянный контакт с клиниками".
Страховщик гарантировал оплату необходимых медицинских расходов и трат на посмертную репатриацию тел погибших.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 08:00Туризм
Россиянам въезд разрешен: как отдохнуть в Венгрии
 
ТуризмТурцияРЕСО-ГарантияНовости - ТуризмНТК ИнтуристТуризмРоссияДТП с российскими туристами в Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния