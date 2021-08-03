https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744113396.html

В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции

В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021

В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции

Четырех россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперировали, рассказали РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:40

2021-08-03T10:40

2021-08-03T11:59

происшествия

турция

россия

дтп с российскими туристами в турции

туризм

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АНКАРА, 3 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Четырех россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперировали, рассказали РИА Новости в генконсульстве.Собеседник агентства заявил, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.В зависимости от показаний в течение дня по каждому случаю будут принимать решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации.Кроме того, сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больницах и пообщались с их лечащими врачами."В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии", — добавил дипломат.Кроме того, российское представительство вместе с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших на родину.Авария произошла накануне в провинции Анталья в районе Сиде. В автобусе, перевозившем туристов, находились 22 гражданина России, трое из них погибли. Пятеро получили тяжелые ранения.По данным полиции, водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречку, перевернулось.

https://ria.ru/20210802/dtp-1744072783.html

https://ria.ru/20210802/liniya-1744071834.html

турция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, турция, россия, дтп с российскими туристами в турции