https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744113396.html
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции
Четырех россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперировали, рассказали РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:40
2021-08-03T10:40
2021-08-03T11:59
происшествия
турция
россия
дтп с российскими туристами в турции
туризм
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АНКАРА, 3 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Четырех россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперировали, рассказали РИА Новости в генконсульстве.Собеседник агентства заявил, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.В зависимости от показаний в течение дня по каждому случаю будут принимать решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации.Кроме того, сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больницах и пообщались с их лечащими врачами."В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии", — добавил дипломат.Кроме того, российское представительство вместе с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших на родину.Авария произошла накануне в провинции Анталья в районе Сиде. В автобусе, перевозившем туристов, находились 22 гражданина России, трое из них погибли. Пятеро получили тяжелые ранения.По данным полиции, водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречку, перевернулось.
https://ria.ru/20210802/dtp-1744072783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, турция, россия, дтп с российскими туристами в турции
10:40 03.08.2021 (обновлено: 11:59 03.08.2021)
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции
Генконсульство: четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции, прооперированы
АНКАРА, 3 авг — РИА Новости, Алена Палажченко.
Четырех россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
, прооперировали, рассказали РИА Новости в генконсульстве.
Собеседник агентства заявил, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
"В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования. Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности", — добавил он.
В зависимости от показаний в течение дня по каждому случаю будут принимать решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации.
Кроме того, сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больницах и пообщались с их лечащими врачами.
"В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии", — добавил дипломат.
Кроме того, российское представительство вместе с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших на родину.
Авария произошла накануне в провинции Анталья
в районе Сиде. В автобусе, перевозившем туристов, находились 22 гражданина России
, трое из них погибли. Пятеро получили тяжелые ранения.
По данным полиции, водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречку, перевернулось.