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Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19"
Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19" - РИА Новости, 03.08.2021
Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19"
4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан, посвященный использованию странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".
2021-08-03T12:29
2021-08-03T14:34
анонсы
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Задать вопросУчастник в Москве:- директор Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, куратор проекта "Путешествую без COVID-19" Тигран ТИГРАНЯН;- представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.В Бишкеке:- заместитель министра здравоохранения Киргизской Республики Бакыт ДЖАНГЗИЕВ.В Минске:- заместитель главного врача ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина ГЛИНСКАЯ.В Нур-Султане:- директор Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бейбут ЕСЕНБАЕВ.В Ереване:- заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения Нуне БАКУНЦ.В ходе мероприятия будут освещены вступившие в действие с 25 июля изменения, связанные с использованием странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:29 03.08.2021 (обновлено: 14:34 03.08.2021)
 

Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19"

Читать ria.ru в
4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан, посвященный использованию странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".
Задать вопрос
Участник в Москве:
- директор Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, куратор проекта "Путешествую без COVID-19" Тигран ТИГРАНЯН;
- представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В Бишкеке:
- заместитель министра здравоохранения Киргизской Республики Бакыт ДЖАНГЗИЕВ.
В Минске:
- заместитель главного врача ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина ГЛИНСКАЯ.
В Нур-Султане:
- директор Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бейбут ЕСЕНБАЕВ.
В Ереване:
- заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения Нуне БАКУНЦ.
В ходе мероприятия будут освещены вступившие в действие с 25 июля изменения, связанные с использованием странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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