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Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19"

Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19" - РИА Новости, 03.08.2021

Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19"

4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан, посвященный использованию странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

2021-08-03T12:29

2021-08-03T12:29

2021-08-03T14:34

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Задать вопросУчастник в Москве:- директор Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, куратор проекта "Путешествую без COVID-19" Тигран ТИГРАНЯН;- представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.В Бишкеке:- заместитель министра здравоохранения Киргизской Республики Бакыт ДЖАНГЗИЕВ.В Минске:- заместитель главного врача ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина ГЛИНСКАЯ.В Нур-Султане:- директор Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бейбут ЕСЕНБАЕВ.В Ереване:- заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения Нуне БАКУНЦ.В ходе мероприятия будут освещены вступившие в действие с 25 июля изменения, связанные с использованием странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы