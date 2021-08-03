12:29 03.08.2021 (обновлено: 14:34 03.08.2021)
Видеомост со странами ЕАЭС о приложении "Путешествую без COVID-19"
4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан, посвященный использованию странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".
Участник в Москве:
- директор Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, куратор проекта "Путешествую без COVID-19" Тигран ТИГРАНЯН;
- представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
- директор Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, куратор проекта "Путешествую без COVID-19" Тигран ТИГРАНЯН;
- представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В Бишкеке:
- заместитель министра здравоохранения Киргизской Республики Бакыт ДЖАНГЗИЕВ.
- заместитель министра здравоохранения Киргизской Республики Бакыт ДЖАНГЗИЕВ.
В Минске:
- заместитель главного врача ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина ГЛИНСКАЯ.
- заместитель главного врача ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина ГЛИНСКАЯ.
В Нур-Султане:
- директор Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бейбут ЕСЕНБАЕВ.
- директор Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бейбут ЕСЕНБАЕВ.
В Ереване:
- заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения Нуне БАКУНЦ.
- заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения Нуне БАКУНЦ.
В ходе мероприятия будут освещены вступившие в действие с 25 июля изменения, связанные с использованием странами ЕАЭС мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru