Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/tsenzura-1744159789.html
Любимова прокомментировала призывы к контролю над репертуаром театров
Любимова прокомментировала призывы к контролю над репертуаром театров - РИА Новости, 03.08.2021
Любимова прокомментировала призывы к контролю над репертуаром театров
Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров, цензура недопустима, заявила министр культуры... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:20
2021-08-03T14:50
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
современник (театр)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729850017_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_6f2b1a6947ac64111a69c1466a37efc1.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров, цензура недопустима, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее после спектакля "Современника" "Первый хлеб" председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов рассказал РИА Новости, что общественный совет при министерстве культуры планирует провести слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности."Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России - не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер", - отметила Любимова.Она подчеркнула, что "цензура в нашей стране недопустима в соответствии с конституцией"."Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача - обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность", - сказала министр культуры РФ.Организация "Офицеры России" ранее обратилась в генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб" в столичном театре "Современник": общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление ветеранов.
https://ria.ru/20210802/repertuar-1743993712.html
https://ria.ru/20210729/bastrykin-1743505404.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729850017_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_524cd46a5e45b52c3bb53659a747a450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, современник (театр), россия
14:20 03.08.2021 (обновлено: 14:50 03.08.2021)
 
Любимова прокомментировала призывы к контролю над репертуаром театров

Министр культуры Любимова: цензура недопустима, общественный совет не обсуждал вопрос с ведомством

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров, цензура недопустима, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее после спектакля "Современника" "Первый хлеб" председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов рассказал РИА Новости, что общественный совет при министерстве культуры планирует провести слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности.
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 13:40Культура
Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности
"Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России - не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер", - отметила Любимова.
Она подчеркнула, что "цензура в нашей стране недопустима в соответствии с конституцией".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 19:19Культура
СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов
"Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача - обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность", - сказала министр культуры РФ.
Организация "Офицеры России" ранее обратилась в генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб" в столичном театре "Современник": общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление ветеранов.
 
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваСовременник (театр)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния