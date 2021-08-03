https://ria.ru/20210803/tsenzura-1744159789.html

Любимова прокомментировала призывы к контролю над репертуаром театров

Любимова прокомментировала призывы к контролю над репертуаром театров - РИА Новости, 03.08.2021

Любимова прокомментировала призывы к контролю над репертуаром театров

Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров, цензура недопустима, заявила министр культуры... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:20

2021-08-03T14:20

2021-08-03T14:50

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

современник (театр)

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров, цензура недопустима, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее после спектакля "Современника" "Первый хлеб" председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов рассказал РИА Новости, что общественный совет при министерстве культуры планирует провести слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности."Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России - не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер", - отметила Любимова.Она подчеркнула, что "цензура в нашей стране недопустима в соответствии с конституцией"."Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача - обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность", - сказала министр культуры РФ.Организация "Офицеры России" ранее обратилась в генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб" в столичном театре "Современник": общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление ветеранов.

https://ria.ru/20210802/repertuar-1743993712.html

https://ria.ru/20210729/bastrykin-1743505404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, современник (театр), россия