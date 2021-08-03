https://ria.ru/20210803/tromboz-1744168123.html

Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса

Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса - РИА Новости, 03.08.2021

Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса

Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:57

2021-08-03T14:57

2021-08-03T17:57

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валерий вечорко

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в Telegram-канале.По его словам, тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после коронавируса. Они встречаются в 20-30 процентах случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, хотя прямую связь здесь еще предстоит изучить.Чтобы избежать таких последствий, нужны препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, рассказал Вечорко."Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", — уточнил он.Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если есть предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы, поэтому врач рекомендует в это время внимательно следить за здоровьем. Делать это стоит и тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме."Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать", — сказал Вечерко.Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html

https://ria.ru/20210409/tromboz-1727464673.html

https://ria.ru/20210221/tromboz-1598494488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко