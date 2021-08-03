https://ria.ru/20210803/tromboz-1744168123.html
Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса - РИА Новости, 03.08.2021
Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:57
2021-08-03T14:57
2021-08-03T17:57
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валерий вечорко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в Telegram-канале.По его словам, тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после коронавируса. Они встречаются в 20-30 процентах случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, хотя прямую связь здесь еще предстоит изучить.Чтобы избежать таких последствий, нужны препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, рассказал Вечорко."Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", — уточнил он.Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если есть предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы, поэтому врач рекомендует в это время внимательно следить за здоровьем. Делать это стоит и тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме."Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать", — сказал Вечерко.Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html
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общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
14:57 03.08.2021 (обновлено: 17:57 03.08.2021)
Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
Врач Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко
в Telegram-канале
.
По его словам, тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после коронавируса. Они встречаются в 20-30 процентах случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, хотя прямую связь здесь еще предстоит изучить.
Чтобы избежать таких последствий, нужны препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, рассказал Вечорко.
"Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", — уточнил он.
Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если есть предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы, поэтому врач рекомендует в это время внимательно следить за здоровьем. Делать это стоит и тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме.
"Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать", — сказал Вечерко.
Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.