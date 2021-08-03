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Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса - РИА Новости, 03.08.2021
Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:57
2021-08-03T17:57
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
валерий вечорко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в Telegram-канале.По его словам, тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после коронавируса. Они встречаются в 20-30 процентах случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, хотя прямую связь здесь еще предстоит изучить.Чтобы избежать таких последствий, нужны препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, рассказал Вечорко."Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", — уточнил он.Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если есть предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы, поэтому врач рекомендует в это время внимательно следить за здоровьем. Делать это стоит и тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме."Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать", — сказал Вечерко.Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html
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общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
14:57 03.08.2021 (обновлено: 17:57 03.08.2021)
 
Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса

Врач Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тем, кто перенес COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, рассказал главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в Telegram-канале.
По его словам, тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после коронавируса. Они встречаются в 20-30 процентах случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, хотя прямую связь здесь еще предстоит изучить.
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Чтобы избежать таких последствий, нужны препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, рассказал Вечорко.
"Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", — уточнил он.
Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если есть предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы, поэтому врач рекомендует в это время внимательно следить за здоровьем. Делать это стоит и тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме.
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"Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать", — сказал Вечерко.
Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.
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