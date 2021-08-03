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Премьер Британии провел встречу с Тихановской
Премьер Британии провел встречу с Тихановской - РИА Новости, 03.08.2021
Премьер Британии провел встречу с Тихановской
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, сообщает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:30
2021-08-03T14:30
в мире
литва
сша
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
борис джонсон
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, сообщает агентство Рейтер.Ранее газета Financial Times сообщала, что экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская во время поездки в Лондон во вторник хочет заручиться поддержкой премьера Великобритании Бориса Джонсона, чтобы отменить исключения из санкций в отношении Минска, которые, по ее словам, ослабили их эффективность.Джонсон выразил поддержку демократии и гражданскому обществу в Белоруссии.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html
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литва
сша
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в мире, литва, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, борис джонсон, светлана тихановская
14:30 03.08.2021
 
Премьер Британии провел встречу с Тихановской

Премьер-министр Великобритании Джонсон провел встречу с Тихановской

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, сообщает агентство Рейтер.
Ранее газета Financial Times сообщала, что экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская во время поездки в Лондон во вторник хочет заручиться поддержкой премьера Великобритании Бориса Джонсона, чтобы отменить исключения из санкций в отношении Минска, которые, по ее словам, ослабили их эффективность.
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Джонсон выразил поддержку демократии и гражданскому обществу в Белоруссии.
"Мы на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад вас видеть", - заявил Джонсон Тихановской, слова которого приводит агентство.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
В миреЛитваСШАБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииБорис ДжонсонСветлана Тихановская
 
 
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