https://ria.ru/20210803/terrorizm-1744144748.html
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму - РИА Новости, 03.08.2021
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, собиравшего деньги для... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:01
2021-08-03T13:01
2021-08-03T13:01
происшествия
ростов-на-дону
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, собиравшего деньги для знакомого, который планировал примкнуть к незаконным вооружённым формированиям в Сирии, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в мае 2014 года Абдулвахабов передал в селе Чечен-Аул своему знакомому свои и собранные деньги, чтобы тот мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании.Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Свою вину Абдулвахабов не признал."В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима" - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20210604/prigovor-1735579998.html
ростов-на-дону
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, сирия
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму
Южный окружной военный суд приговорил жителя Чечни к шести годам колонии за содействие терроризму