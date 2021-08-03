https://ria.ru/20210803/terrorizm-1744144748.html

Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму

Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму - РИА Новости, 03.08.2021

Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, собиравшего деньги для... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:01

2021-08-03T13:01

2021-08-03T13:01

происшествия

ростов-на-дону

сирия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, собиравшего деньги для знакомого, который планировал примкнуть к незаконным вооружённым формированиям в Сирии, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в мае 2014 года Абдулвахабов передал в селе Чечен-Аул своему знакомому свои и собранные деньги, чтобы тот мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании.Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Свою вину Абдулвахабов не признал."В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима" - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210604/prigovor-1735579998.html

ростов-на-дону

сирия

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происшествия, ростов-на-дону, сирия