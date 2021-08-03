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Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму - РИА Новости, 03.08.2021
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, собиравшего деньги для... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:01
2021-08-03T13:01
происшествия
ростов-на-дону
сирия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, собиравшего деньги для знакомого, который планировал примкнуть к незаконным вооружённым формированиям в Сирии, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в мае 2014 года Абдулвахабов передал в селе Чечен-Аул своему знакомому свои и собранные деньги, чтобы тот мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании.Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Свою вину Абдулвахабов не признал."В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима" - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, ростов-на-дону, сирия
13:01 03.08.2021
 
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму

Южный окружной военный суд приговорил жителя Чечни к шести годам колонии за содействие терроризму

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, собиравшего деньги для знакомого, который планировал примкнуть к незаконным вооружённым формированиям в Сирии, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, в мае 2014 года Абдулвахабов передал в селе Чечен-Аул своему знакомому свои и собранные деньги, чтобы тот мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Свою вину Абдулвахабов не признал.
"В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима" - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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