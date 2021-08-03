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В Татарстане объявили штормовое предупреждение
В Татарстане объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.08.2021
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Грозы, ливни, град и шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Татарстане в ближайшие сутки, в республике объявлено штормовое предупреждение, РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:25
2021-08-03T14:25
2021-08-03T14:25
происшествия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КАЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Грозы, ливни, град и шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Татарстане в ближайшие сутки, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана."Ночью и днем 4 августа (в период с 22.00 часов 3 августа до 22.00 часов 4 августа) на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 17-22 метра в секунду, локально – до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.Днем 4 августа, как отмечается, на востоке Татарстана ожидается сильная жара – до +37 градусов.Главное управление МЧС России по Татарстану предупреждает, что в случае ухудшения погодных условий возможны скопление воды на дорожном полотне, затруднение движения и ДТП, падение деревьев, повреждение линий электропередачи, кровель зданий, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждение разрядами молнии объектов, не оборудованных молниезащитой, повреждения остекления жилых и нежилых зданий.МЧС рекомендует в случае усиления ветра, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, держаться подальше от карнизов домов, стеклянных витрин, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и старых деревьев, не парковать рядом с ними транспорт.Владельцам маломерных судов перед выходом на воду необходимо учитывать прогноз ухудшения погодных условий, особое внимание обратить на ограничения, связанные с силой ветра и высотой волны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/pogoda-1743872559.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
КАЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Грозы, ливни, град и шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Татарстане в ближайшие сутки, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
"Ночью и днем 4 августа (в период с 22.00 часов 3 августа до 22.00 часов 4 августа) на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 17-22 метра в секунду, локально – до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Днем 4 августа, как отмечается, на востоке Татарстана ожидается сильная жара – до +37 градусов.
Главное управление МЧС России по Татарстану предупреждает, что в случае ухудшения погодных условий возможны скопление воды на дорожном полотне, затруднение движения и ДТП, падение деревьев, повреждение линий электропередачи, кровель зданий, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждение разрядами молнии объектов, не оборудованных молниезащитой, повреждения остекления жилых и нежилых зданий.
МЧС рекомендует в случае усиления ветра, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, держаться подальше от карнизов домов, стеклянных витрин, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и старых деревьев, не парковать рядом с ними транспорт.
Владельцам маломерных судов перед выходом на воду необходимо учитывать прогноз ухудшения погодных условий, особое внимание обратить на ограничения, связанные с силой ветра и высотой волны.