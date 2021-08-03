https://ria.ru/20210803/svyaschennik-1744194843.html

Британский священник зашил рот, протестуя против замалчивания темы климата

Британский священник зашил рот, протестуя против замалчивания темы климата - РИА Новости, 03.08.2021

Британский священник зашил рот, протестуя против замалчивания темы климата

Британский священник Тим Хьюиc зашил себе рот, протестуя против замалчивания темы изменения климата в СМИ, принадлежащих Руперту Мердоку. Видео, на котором весь РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:41

2021-08-03T16:41

2021-08-03T16:41

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ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Британский священник Тим Хьюиc зашил себе рот, протестуя против замалчивания темы изменения климата в СМИ, принадлежащих Руперту Мердоку. Видео, на котором весь процесс снят вблизи здания принадлежащей медиамагнату News Corporation, он выложил в Youtube."Я зашью себе рот, чтобы продемонстрировать ужасный и жестокий вред, наносимый СМИ Руперта Мердока", - заявил 71-летний Хьюиc. По его словам, Мердок на протяжении десятилетий отрицает проблему изменения климата."Его влияние на правительство, которое приводит к нехватке реальных действий, должно быть признано и прекращено немедленно", - считает Хьюис.Стоя у здания News Corporation в Лондоне, он держал плакат с изображением марионеток и надписью, гласившей, что "лицемер Мердок дергает за ниточки Бориса и Прити". Речь, вероятно, идет о британском премьере Борисе Джонсоне и главе МВД Прити Пател. По мнению священника, Мердок должен предстать перед судом за свои преступления против планеты.Медиахолдинг News Corp возник в 2013 году в результате реорганизации корпорации News Corporation, основанной Мердоком в 1979 году. Холдингу принадлежат газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.

https://ria.ru/20171113/1508706100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20180103/1511652497.html

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в мире, технологии, лондон, youtube, руперт мердок, борис джонсон, sun, dow jones, религия