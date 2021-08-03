https://ria.ru/20210803/sud-1744186819.html

Суд начал процедуру банкротства в отношении экс-главы Анталбанка Мухиева

Суд начал процедуру банкротства в отношении экс-главы Анталбанка Мухиева - РИА Новости, 03.08.2021

Суд начал процедуру банкротства в отношении экс-главы Анталбанка Мухиева

Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2016 году Анталбанка ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:14

2021-08-03T16:14

2021-08-03T16:14

происшествия

москва

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2016 году Анталбанка ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении бывшего президента этого банка Магомеда Мухиева, следует из опубликованного во вторник определения суда.Суд включил в реестр требований кредиторов Мухиева его обязательства перед Анталбанком в размере более 8,9 миллиарда рублей.Эту сумму столичный арбитражный суд в 2019 году взыскал солидарно с Мухиева и еще пяти бывших контролирующих лиц банка в качестве привлечения их к субсидиарной ответственности. Решение, однако, до сих пор не исполнено. Рассмотрение дела о банкротстве Мухиева по существу суд назначил на 14 декабря.Замоскворецкий суд в 2019 году признал Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах на 37 миллиардов рублей и приговорил его к 11 годам колонии и штрафу в 9,5 миллиона рублей. Судья три дня зачитывала приговор, уточнял "Коммерсант". Осуждены были также семеро подельников экс-банкира.По данным СК, обвиняемые открыли в Москве девять банков: "Лада-Кредит", Анталбанк, НСТ-Банк, "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, "Содружество", Гринфилдбанк и "Максимум". Эти организации "проводили агрессивную политику по привлечению денег граждан во вклады под завышенные проценты". Привлеченные деньги обвиняемые, полагает следствие, похищали "путем выдачи невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами". Ущерб превысил 37 миллиардов рублей.Банк России отозвал лицензию у московского Анталбанка в сентябре 2015 года, а в январе 2016-го суд признал его банкротом. По величине активов, согласно данным ЦБ, Анталбанк на 1 сентября 2015 года занимал 198-е место в банковской системе РФ.

https://ria.ru/20170427/1493260880.html

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происшествия, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)