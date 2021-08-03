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Москвич, врезавшийся на угнанном автомобиле в театр, получил условный срок
Москвич, врезавшийся на угнанном автомобиле в театр, получил условный срок - РИА Новости, 03.08.2021
Москвич, врезавшийся на угнанном автомобиле в театр, получил условный срок
Суд приговорил к полутора годам условного заключения жителя Москвы, который под Новый год врезался на угнанном автомобиле в здание театра Вахтангова на Арбате,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:19
2021-08-03T15:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам условного заключения жителя Москвы, который под Новый год врезался на угнанном автомобиле в здание театра Вахтангова на Арбате, сообщает столичная прокуратура."Хорошевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Павла Болдинова. Он осужден за угон", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, поздно вечером 31 декабря 2020 года Болдинов угнал из автомойки на проспекте маршала Жукова Mercedes-Benz GLE 450 и поехал кататься. Около 23.30 он врезался в здание театра имени Евгения Вахтангова на Арбате и скрылся с места преступления.Отмечается, что угонщик полностью признал вину."Суд приговорил Болдинова к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - информирует надзорное ведомство.
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происшествия, москва
15:19 03.08.2021
 
Москвич, врезавшийся на угнанном автомобиле в театр, получил условный срок

Суд дал москвичу, врезавшемуся на угнанном автомобиле в театр имени Вахтангова, условный срок

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам условного заключения жителя Москвы, который под Новый год врезался на угнанном автомобиле в здание театра Вахтангова на Арбате, сообщает столичная прокуратура.
"Хорошевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Павла Болдинова. Он осужден за угон", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, поздно вечером 31 декабря 2020 года Болдинов угнал из автомойки на проспекте маршала Жукова Mercedes-Benz GLE 450 и поехал кататься. Около 23.30 он врезался в здание театра имени Евгения Вахтангова на Арбате и скрылся с места преступления.
Отмечается, что угонщик полностью признал вину.
"Суд приговорил Болдинова к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - информирует надзорное ведомство.
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