https://ria.ru/20210803/srok-1744173844.html

Москвич, врезавшийся на угнанном автомобиле в театр, получил условный срок

Москвич, врезавшийся на угнанном автомобиле в театр, получил условный срок - РИА Новости, 03.08.2021

Москвич, врезавшийся на угнанном автомобиле в театр, получил условный срок

Суд приговорил к полутора годам условного заключения жителя Москвы, который под Новый год врезался на угнанном автомобиле в здание театра Вахтангова на Арбате,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:19

2021-08-03T15:19

2021-08-03T15:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам условного заключения жителя Москвы, который под Новый год врезался на угнанном автомобиле в здание театра Вахтангова на Арбате, сообщает столичная прокуратура."Хорошевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Павла Болдинова. Он осужден за угон", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, поздно вечером 31 декабря 2020 года Болдинов угнал из автомойки на проспекте маршала Жукова Mercedes-Benz GLE 450 и поехал кататься. Около 23.30 он врезался в здание театра имени Евгения Вахтангова на Арбате и скрылся с места преступления.Отмечается, что угонщик полностью признал вину."Суд приговорил Болдинова к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210723/dtp-1742480005.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва