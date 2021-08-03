16:13 03.08.2021 (обновлено: 16:29 03.08.2021)
В Сочи бизнесмен ответит в суде за смерть туристки во время рафтинга
Суд ждет бизнесмена после смерти туристки во время рафтинга по реке Мзымта в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в оказании услуги ненадлежащего качества после того, как во время рафтинга по реке Мзымта в Сочи погибла туристка, сообщается на сайте СУСК по Краснодарскому краю.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, 7 мая обвиняемый оказывал платную услугу по проведению сплава на лодках-рафтах по реке Мзымта в селе Эсто-Садок, при этом сам принимал участие в рафтинге в качестве инструктора. Мужчина не уведомил уполномоченный орган о маршруте, не оценил степень подготовленности потребителей и не провел с ними достаточную теоретическую и практическую подготовку и инструктаж, а также не проверил сведения о наличии безопасных погодных условий. Так, во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.