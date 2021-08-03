https://ria.ru/20210803/sochi-1744186368.html

В Сочи бизнесмен ответит в суде за смерть туристки во время рафтинга

В Сочи бизнесмен ответит в суде за смерть туристки во время рафтинга - РИА Новости, 03.08.2021

В Сочи бизнесмен ответит в суде за смерть туристки во время рафтинга

Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в оказании услуги ненадлежащего качества после того, как во время рафтинга по реке Мзымта в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:13

2021-08-03T16:13

2021-08-03T16:29

краснодарский край

сочи

россия

происшествия

туризм

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в оказании услуги ненадлежащего качества после того, как во время рафтинга по реке Мзымта в Сочи погибла туристка, сообщается на сайте СУСК по Краснодарскому краю."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, 7 мая обвиняемый оказывал платную услугу по проведению сплава на лодках-рафтах по реке Мзымта в селе Эсто-Садок, при этом сам принимал участие в рафтинге в качестве инструктора. Мужчина не уведомил уполномоченный орган о маршруте, не оценил степень подготовленности потребителей и не провел с ними достаточную теоретическую и практическую подготовку и инструктаж, а также не проверил сведения о наличии безопасных погодных условий. Так, во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210803/sochi-1744121038.html

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краснодарский край, сочи, россия, происшествия