https://ria.ru/20210803/sobyanin-1744208328.html
Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств
Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств - РИА Новости, 03.08.2021
Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарственных препаратов в столице, дополнительные затраты бюджетных средств... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:34
2021-08-03T17:34
2021-08-03T17:38
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарственных препаратов в столице, дополнительные затраты бюджетных средств составят порядка 87 миллионов рублей в год, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы расширило категории получателей и перечень лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин. В соответствии с документом, граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты", - говорится в сообщении.Кроме того, при наличии таких заболеваний, как глаукома и катаракта, пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.В случае диагностики первичного иммунодефицита несовершеннолетние дети будут бесплатно обеспечиваться иммуноглобулинами. Ранее данный препарат больные могли получить бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания.
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общество, москва
17:34 03.08.2021 (обновлено: 17:38 03.08.2021)
Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарственных препаратов в столице, дополнительные затраты бюджетных средств составят порядка 87 миллионов рублей в год, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы
.
"Правительство Москвы расширило категории получателей и перечень лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин. В соответствии с документом, граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты", - говорится в сообщении.
Кроме того, при наличии таких заболеваний, как глаукома и катаракта, пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.
В случае диагностики первичного иммунодефицита несовершеннолетние дети будут бесплатно обеспечиваться иммуноглобулинами. Ранее данный препарат больные могли получить бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания.
"Принятое решение позволит улучшить лекарственное обеспечение около 4250 человек. Дополнительные затраты бюджетных средств составят порядка 87 миллионов рублей в год", - отмечается в сообщении.