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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210803/snesti-1744111525.html
"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного
"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного - РИА Новости, 03.08.2021
"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного
“Лазарь, поставь на место!”: по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?
2021-08-03T12:00
2021-08-03T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного
“Лазарь, поставь на место!”: по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного
“Лазарь, поставь на место!”: по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?
audio/mpeg
Как храму удалось устоять при нашествии Наполеона? И есть ли подтверждения, что большевики хотели его снести? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 03.08.2021
 

"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного

Какая-то мистика
"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Лазарь, поставь на место!”: по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?
Как храму удалось устоять при нашествии Наполеона? И есть ли подтверждения, что большевики хотели его снести? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.
Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.
Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Семёна Недовенчанного
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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