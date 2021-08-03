https://ria.ru/20210803/snesti-1744111525.html

"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного

"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного - РИА Новости, 03.08.2021

"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного

“Лазарь, поставь на место!”: по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?

2021-08-03T12:00

2021-08-03T12:00

2021-08-03T12:00

какая-то мистика

подкаст

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"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного “Лазарь, поставь на место!”: по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)? audio/mpeg

"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного “Лазарь, поставь на место!”: по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)? audio/mpeg

Как храму удалось устоять при нашествии Наполеона? И есть ли подтверждения, что большевики хотели его снести? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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