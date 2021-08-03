Метеорологи объяснили, почему нельзя точно спрогнозировать смерч
Метеорологи: минимальный срок для прогноза смерча всего девятнадцать минут
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Самый заблаговременный прогноз по смерчам дают в США, он составляет 19 минут, в России таких возможностей для прогнозирования нет, смерчи здесь не такое частое явление, поэтому дается только прогноз территории, где ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, рассказали РИА Новости метеорологи Гидрометцентра.
"Смерчи возникают в условиях неустойчивой атмосферы. Прогнозировать ситуацию можно только на очень большой территории, а указать локализацию невозможно… К большому счастью, смерчи у нас гораздо реже, чем в торнадоопасных районах США. Раз в сто меньше, как минимум… В США средняя заблаговременность прогноза после появления, зарождение невозможно прогнозировать, всего 19 минут", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что 15 лет назад заблаговременность составляла 6 минут. В условиях смерча каждая минута - это спасенные жизни. Вильфанд отметил, что информации о смерчах, если они не выходят на населенные пункты, почти нет. Это тоже ослабляет возможности их прогнозирования.
"Смерч, который был в Тверской области, может быть, несколько десятков метров в диаметре, а разрешение наших (прогностических - ред.) моделей самых лучших по Центральному федеральному округу, по Москве, два километра. Чтобы описать такое явление, как смерч, нужна модель с разрешением один метр", - сказала старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
Она отметила, что при прогнозировании метеорологи отмечают высокую неустойчивость атмосферы, а значит, потенциальную возможность возникновения опасных погодных явлений.
"Это комплекс интенсивных неблагоприятных явлений чаще всего в зоне контрастных атмосферных фронтов (теплого и холодного - ред.). В прогнозах у нас звучит ливневый дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра. Это все, что мы можем сделать", - сказала Макарова.
Она отметила, что в США формируется три четверти смерчей на планете, поэтому там более развиты системы их прогнозирования, существует густая сеть локаторов. Когда смерч появляется на локаторе уже можно предсказать его дальнейшее поведение.