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Метеорологи объяснили, почему нельзя точно спрогнозировать смерч
Метеорологи объяснили, почему нельзя точно спрогнозировать смерч - РИА Новости, 03.08.2021
Метеорологи объяснили, почему нельзя точно спрогнозировать смерч
Самый заблаговременный прогноз по смерчам дают в США, он составляет 19 минут, в России таких возможностей для прогнозирования нет, смерчи здесь не такое частое... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:12
2021-08-03T19:12
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
марина макарова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Самый заблаговременный прогноз по смерчам дают в США, он составляет 19 минут, в России таких возможностей для прогнозирования нет, смерчи здесь не такое частое явление, поэтому дается только прогноз территории, где ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, рассказали РИА Новости метеорологи Гидрометцентра."Смерчи возникают в условиях неустойчивой атмосферы. Прогнозировать ситуацию можно только на очень большой территории, а указать локализацию невозможно… К большому счастью, смерчи у нас гораздо реже, чем в торнадоопасных районах США. Раз в сто меньше, как минимум… В США средняя заблаговременность прогноза после появления, зарождение невозможно прогнозировать, всего 19 минут", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что 15 лет назад заблаговременность составляла 6 минут. В условиях смерча каждая минута - это спасенные жизни. Вильфанд отметил, что информации о смерчах, если они не выходят на населенные пункты, почти нет. Это тоже ослабляет возможности их прогнозирования."Смерч, который был в Тверской области, может быть, несколько десятков метров в диаметре, а разрешение наших (прогностических - ред.) моделей самых лучших по Центральному федеральному округу, по Москве, два километра. Чтобы описать такое явление, как смерч, нужна модель с разрешением один метр", - сказала старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.Она отметила, что при прогнозировании метеорологи отмечают высокую неустойчивость атмосферы, а значит, потенциальную возможность возникновения опасных погодных явлений."Это комплекс интенсивных неблагоприятных явлений чаще всего в зоне контрастных атмосферных фронтов (теплого и холодного - ред.). В прогнозах у нас звучит ливневый дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра. Это все, что мы можем сделать", - сказала Макарова.Она отметила, что в США формируется три четверти смерчей на планете, поэтому там более развиты системы их прогнозирования, существует густая сеть локаторов. Когда смерч появляется на локаторе уже можно предсказать его дальнейшее поведение.
https://ria.ru/20210803/smerch-1744141250.html
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия, марина макарова
19:12 03.08.2021
 
Метеорологи объяснили, почему нельзя точно спрогнозировать смерч

Метеорологи: минимальный срок для прогноза смерча всего девятнадцать минут

CC BY 2.0 / Jef Nickerson / WaterspoutСмерч над Средиземным морем
Смерч над Средиземным морем - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC BY 2.0 / Jef Nickerson / Waterspout
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Самый заблаговременный прогноз по смерчам дают в США, он составляет 19 минут, в России таких возможностей для прогнозирования нет, смерчи здесь не такое частое явление, поэтому дается только прогноз территории, где ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, рассказали РИА Новости метеорологи Гидрометцентра.
"Смерчи возникают в условиях неустойчивой атмосферы. Прогнозировать ситуацию можно только на очень большой территории, а указать локализацию невозможно… К большому счастью, смерчи у нас гораздо реже, чем в торнадоопасных районах США. Раз в сто меньше, как минимум… В США средняя заблаговременность прогноза после появления, зарождение невозможно прогнозировать, всего 19 минут", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Он отметил, что 15 лет назад заблаговременность составляла 6 минут. В условиях смерча каждая минута - это спасенные жизни. Вильфанд отметил, что информации о смерчах, если они не выходят на населенные пункты, почти нет. Это тоже ослабляет возможности их прогнозирования.
"Смерч, который был в Тверской области, может быть, несколько десятков метров в диаметре, а разрешение наших (прогностических - ред.) моделей самых лучших по Центральному федеральному округу, по Москве, два километра. Чтобы описать такое явление, как смерч, нужна модель с разрешением один метр", - сказала старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
Она отметила, что при прогнозировании метеорологи отмечают высокую неустойчивость атмосферы, а значит, потенциальную возможность возникновения опасных погодных явлений.
"Это комплекс интенсивных неблагоприятных явлений чаще всего в зоне контрастных атмосферных фронтов (теплого и холодного - ред.). В прогнозах у нас звучит ливневый дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра. Это все, что мы можем сделать", - сказала Макарова.
Она отметила, что в США формируется три четверти смерчей на планете, поэтому там более развиты системы их прогнозирования, существует густая сеть локаторов. Когда смерч появляется на локаторе уже можно предсказать его дальнейшее поведение.
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