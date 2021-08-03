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В Самарской области простились с убитой школьницей
В Самарской области простились с убитой школьницей - РИА Новости, 03.08.2021
В Самарской области простились с убитой школьницей
Прощание с 15-летней школьницей, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, прошло во вторник в поселке Петра Дубрава Самарской области, передает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:01
2021-08-03T13:31
происшествия
самарская область
убийство школьницы в уссурийске
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ПЕТРА ДУБРАВА (Самарская область), 3 авг - РИА Новости. Прощание с 15-летней школьницей, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, прошло во вторник в поселке Петра Дубрава Самарской области, передает корреспондент РИА Новости.Проститься с девочкой к дому, где она жила, пришли несколько сотен человек: родственники, одноклассники, учителя и соседи. Они несли цветы и игрушки, у многих на глазах были слезы. Отцу убитой перед прощанием стало плохо, он обращался за помощью к медикам."Я ее знал еще совсем малышкой. Она прибегала ко мне всегда в детстве и говорила: "Смотри, я женщина-кошка", - вспоминает друг семьи. Он уверен, что у девочки не было никаких отношений с экс-полицейским. Появившиеся предположения об этом уже были опровергнуты следователями.Похоронят школьницу во вторник на местном кладбище.Тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений было обнаружено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. Он был уволен из органов и арестован судом на два месяца. Вину в совершенном преступлении он признал частично.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. Как также заявил источник, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь, однако в СУСК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.По уточненным данным, пятнадцатилетнюю школьницу, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, похоронили во вторник на кладбище в поселке Петра Дубрава, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, самарская область, убийство школьницы в уссурийске
12:01 03.08.2021 (обновлено: 13:31 03.08.2021)
 
В Самарской области простились с убитой школьницей

В Самарской области в поселке Петра Дубрава прошло прощание с 15-летней школьницей

© Фото : СУСК РФ по Самарской областиСотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава
Сотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : СУСК РФ по Самарской области
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ПЕТРА ДУБРАВА (Самарская область), 3 авг - РИА Новости. Прощание с 15-летней школьницей, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, прошло во вторник в поселке Петра Дубрава Самарской области, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с девочкой к дому, где она жила, пришли несколько сотен человек: родственники, одноклассники, учителя и соседи. Они несли цветы и игрушки, у многих на глазах были слезы. Отцу убитой перед прощанием стало плохо, он обращался за помощью к медикам.
"Я ее знал еще совсем малышкой. Она прибегала ко мне всегда в детстве и говорила: "Смотри, я женщина-кошка", - вспоминает друг семьи. Он уверен, что у девочки не было никаких отношений с экс-полицейским. Появившиеся предположения об этом уже были опровергнуты следователями.
Похоронят школьницу во вторник на местном кладбище.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 11:48
Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца
Тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений было обнаружено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. Он был уволен из органов и арестован судом на два месяца. Вину в совершенном преступлении он признал частично.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. Как также заявил источник, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь, однако в СУСК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.
По уточненным данным, пятнадцатилетнюю школьницу, в убийстве которой обвиняют экс-полицейского, похоронили во вторник на кладбище в поселке Петра Дубрава, передает корреспондент РИА Новости.
 
ПроисшествияСамарская областьУбийство школьницы в Уссурийске
 
 
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