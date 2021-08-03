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Слуцкий ответил на требования США к российским дипломатам
Слуцкий ответил на требования США к российским дипломатам - РИА Новости, 03.08.2021
Слуцкий ответил на требования США к российским дипломатам
США занимаются подменой понятий в вопросе работы дипломатов, их действия расходятся с договоренностями достигнутыми с РФ на саммите в Женеве, написал на своей... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:23
2021-08-03T17:23
в мире
сша
анатолий антонов
нед прайс
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США занимаются подменой понятий в вопросе работы дипломатов, их действия расходятся с договоренностями достигнутыми с РФ на саммите в Женеве, написал на своей странице в соцсети "Вконтакте" глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя выдвинутые США требования к российским дипломатам.Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил журналистам, что российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы. По его словам, каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий и не имели своей целью эскалацию отношений между странами, также заявил он."Со стороны Вашингтона - это элементарная манипуляция! Все это расходится с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров стран в Женеве", - написал Слуцкий.Он отметил, что в ситуации с российскими дипломатами Госдепартамент США занимается "откровенной подменой понятий", поскольку речь идет не об обеспечении баланса работы, как заявил Прайс, а о "вопиющем неуважении к дипломатическим нормам"."Вашингтону следует прекратить давление на дипломатический корпус, эту ситуацию нужно скорейшим образом оздоровить. В противном случае заявления американской стороны о необходимости поддерживать каналы связи останутся только на бумаге", - добавил парламентарий.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
https://ria.ru/20210728/slutskiy-1743343574.html
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в мире, сша, анатолий антонов, нед прайс, леонид слуцкий (политик)
17:23 03.08.2021
 
Слуцкий ответил на требования США к российским дипломатам

Депутат Слуцкий: США занимаются подменой понятий в вопросе работы российских дипломатов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США занимаются подменой понятий в вопросе работы дипломатов, их действия расходятся с договоренностями достигнутыми с РФ на саммите в Женеве, написал на своей странице в соцсети "Вконтакте" глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя выдвинутые США требования к российским дипломатам.
Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил журналистам, что российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы. По его словам, каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий и не имели своей целью эскалацию отношений между странами, также заявил он.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 20:10
Переговоры в Женеве вселяют надежду на дальнейшие успехи, заявил Слуцкий
"Со стороны Вашингтона - это элементарная манипуляция! Все это расходится с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров стран в Женеве", - написал Слуцкий.
Он отметил, что в ситуации с российскими дипломатами Госдепартамент США занимается "откровенной подменой понятий", поскольку речь идет не об обеспечении баланса работы, как заявил Прайс, а о "вопиющем неуважении к дипломатическим нормам".
"Вашингтону следует прекратить давление на дипломатический корпус, эту ситуацию нужно скорейшим образом оздоровить. В противном случае заявления американской стороны о необходимости поддерживать каналы связи останутся только на бумаге", - добавил парламентарий.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
28 июля, 14:06
Слуцкий ответил на заявления Байдена о России
 
В миреСШААнатолий АнтоновНед ПрайсЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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