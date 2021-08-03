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Шойгу назвал одни из самых востребованных военных вузов
Шойгу назвал одни из самых востребованных военных вузов - РИА Новости, 03.08.2021
Шойгу назвал одни из самых востребованных военных вузов
Интерес молодежи к освоению профессии военного моряка значительно увеличился, одни из самых востребованные среди высших учебных заведений российского военного... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:15
2021-08-03T13:22
сергей шойгу
нахимовское военно-морское училище
навигатор абитуриента
россия
общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Интерес молодежи к освоению профессии военного моряка значительно увеличился, одни из самых востребованные среди высших учебных заведений российского военного ведомства - Рязанское училище ВДВ и вузы Сухопутных войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13 тысяч курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании, говоря об итогах прошедшей приемной кампании.По словам министра, "в числе наиболее востребованных - командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ".В девять вузов, в числе которых и Краснодарское летное училище, был проведен набор девушек."Конкурс составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20 человек на место", - сообщил министр.Также завершилась приемная кампания в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса."На конкурсной основе в эти учебные заведения приняты свыше двух тысяч восьмисот воспитанников, в том числе 220 девочек. Помимо российских граждан суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые - из Лаоса", - сообщил Шойгу.
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сергей шойгу, нахимовское военно-морское училище, навигатор абитуриента, россия, общество
13:15 03.08.2021 (обновлено: 13:22 03.08.2021)
 

Шойгу назвал одни из самых востребованных военных вузов

© Фото : пресс-служба ВМФКурсанты на борту учебного корабля Перекоп
Курсанты на борту учебного корабля Перекоп - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : пресс-служба ВМФ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Интерес молодежи к освоению профессии военного моряка значительно увеличился, одни из самых востребованные среди высших учебных заведений российского военного ведомства - Рязанское училище ВДВ и вузы Сухопутных войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13 тысяч курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании, говоря об итогах прошедшей приемной кампании.
По словам министра, "в числе наиболее востребованных - командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ".

"Значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

В девять вузов, в числе которых и Краснодарское летное училище, был проведен набор девушек.
"Конкурс составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20 человек на место", - сообщил министр.
Также завершилась приемная кампания в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса.
"На конкурсной основе в эти учебные заведения приняты свыше двух тысяч восьмисот воспитанников, в том числе 220 девочек. Помимо российских граждан суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые - из Лаоса", - сообщил Шойгу.
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Сергей ШойгуНахимовское военно-морское училищеНавигатор абитуриентаРоссияОбщество
 
 
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