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Шотландия отменит связанные с коронавирусом ограничения
Шотландия отменит связанные с коронавирусом ограничения - РИА Новости, 03.08.2021
Шотландия отменит связанные с коронавирусом ограничения
Шотландия с 9 августа снимает связанные с коронавирусом ограничения, заявила первый министр региона Никола Стерджен. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:59
2021-08-03T16:59
распространение коронавируса
в мире
великобритания
шотландия
здоровье - общество
коронавирусы
никола стерджен
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Шотландия с 9 августа снимает связанные с коронавирусом ограничения, заявила первый министр региона Никола Стерджен."Я могу подтвердить, что с понедельника (9 августа) мы выйдем за пределы текущего "нулевого" уровня ограничений", - сказала она в ходе виртуальной встречи с парламентом Шотландии. Речь идет об отмене большинства оставшихся юридически установленных ограничений – в первую очередь, на физическое дистанцирование и ограничения на число участников общественных собраний.Однако, по словам Стерджен, масочный режим в магазинах и общественном транспорте останется обязательным. При этом власти Шотландии рекомендуют соблюдать дистанцию в помещениях и избегать людных мест.Глава Шотландии отметила, что уровень заболеваемости достиг пика в начале июля, составив 425 заражений на 100 тысяч жителей, а сейчас он снизился на две трети – до 144 случаев.По словам Стерджен, снять ограничения позволил прогресс в вакцинации. "Все жители старше 18 лет сейчас могут получить по меньшей мере одну дозу вакцины, и все старше 40 лет – обе дозы", - сказала она.Ранее Шотландия отказывалась от снятия карантинных ограничений из-за роста числа заражений и нового штамма коронавируса.Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией коронавируса внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же порекомендовали носить маски в людных закрытых местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения с большим скоплением людей использовать NHS Covid-pass, который подтверждает наличие вакцины, отрицательного ПЦР-теста или антител.
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в мире, великобритания, шотландия, здоровье - общество, коронавирусы, никола стерджен, коронавирус covid-19
16:59 03.08.2021
 
Шотландия отменит связанные с коронавирусом ограничения

Первый министр Шотландии Стерджен объявила о снятии ограничений по коронавирусу с 9 августа

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Эдинбурга
Вид на одну из улиц Эдинбурга - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Шотландия с 9 августа снимает связанные с коронавирусом ограничения, заявила первый министр региона Никола Стерджен.
"Я могу подтвердить, что с понедельника (9 августа) мы выйдем за пределы текущего "нулевого" уровня ограничений", - сказала она в ходе виртуальной встречи с парламентом Шотландии. Речь идет об отмене большинства оставшихся юридически установленных ограничений – в первую очередь, на физическое дистанцирование и ограничения на число участников общественных собраний.
Однако, по словам Стерджен, масочный режим в магазинах и общественном транспорте останется обязательным. При этом власти Шотландии рекомендуют соблюдать дистанцию в помещениях и избегать людных мест.
Глава Шотландии отметила, что уровень заболеваемости достиг пика в начале июля, составив 425 заражений на 100 тысяч жителей, а сейчас он снизился на две трети – до 144 случаев.
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По словам Стерджен, снять ограничения позволил прогресс в вакцинации. "Все жители старше 18 лет сейчас могут получить по меньшей мере одну дозу вакцины, и все старше 40 лет – обе дозы", - сказала она.
Ранее Шотландия отказывалась от снятия карантинных ограничений из-за роста числа заражений и нового штамма коронавируса.
Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией коронавируса внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же порекомендовали носить маски в людных закрытых местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения с большим скоплением людей использовать NHS Covid-pass, который подтверждает наличие вакцины, отрицательного ПЦР-теста или антител.
 
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