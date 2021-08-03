https://ria.ru/20210803/shkola-1744144179.html

Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности

Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности - РИА Новости, 03.08.2021

Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов просит ФАС и Минпромторг проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:57

2021-08-03T12:57

2021-08-03T12:57

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

сергей миронов

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов просит ФАС и Минпромторг проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности, сообщает пресс-служба лидера эсеров.Он напомнил, что за июнь-июль произошел резкий рост цен на тетради, ручки и карандаши, в прошлом году, по данным Росстата, "набор первоклассника" тоже подорожал, и к началу учебного года его стоимость в среднем составила 21 тысячу рублей."Сколько будут стоить школьные принадлежности к сентябрю – даже представить сложно. Судя по информации торговых сетей, на некоторые позиции ценник уже вырос на 20-30%, и, похоже, это только начало", - уточнил парламентарий.Кроме этого, он отметил, что, по словам представителей торговых сетей, стоимость на школьные принадлежности напрямую зависит от повышения мировых цен на полимеры и целлюлозу, которые дорожают из-за пандемии коронавируса - это сырье используется в изготовлении защитных масок, а также пластиковой посуды, необходимой для доставки готовой еды.Также он подчеркнул, что эффект от выплат по 10 тысяч рублей на школьников, которые начались по поручению президента, будет отчасти нивелирован подорожанием."Чтобы исключить такие ситуации в будущем, наша партия предлагает менять налоговое законодательство и вводить "налог на жадность" для спекулянтов. Рассчитываю, что фракция социалистов сможет добиться этого в новом созыве Госдумы", - заключил депутат.

https://ria.ru/20210731/pdd-1743756427.html

https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду"