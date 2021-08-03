Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности
Председатель СР Миронов попросил ФАС проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов просит ФАС и Минпромторг проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности, сообщает пресс-служба лидера эсеров.
"Пандемия коронавируса вряд ли может служить оправданием для торговцев, которые хотят "сорвать куш" перед началом учебного года. Складывается такое впечатление, что сети решили воспользоваться моментом и взвинтили цены. Поэтому в ситуацию должны вмешаться ФАС и Минпромторг. Призываю их разобраться и навести порядок с ценами на школьные принадлежности", - сказал Миронов.
Он напомнил, что за июнь-июль произошел резкий рост цен на тетради, ручки и карандаши, в прошлом году, по данным Росстата, "набор первоклассника" тоже подорожал, и к началу учебного года его стоимость в среднем составила 21 тысячу рублей.
"Сколько будут стоить школьные принадлежности к сентябрю – даже представить сложно. Судя по информации торговых сетей, на некоторые позиции ценник уже вырос на 20-30%, и, похоже, это только начало", - уточнил парламентарий.
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Кроме этого, он отметил, что, по словам представителей торговых сетей, стоимость на школьные принадлежности напрямую зависит от повышения мировых цен на полимеры и целлюлозу, которые дорожают из-за пандемии коронавируса - это сырье используется в изготовлении защитных масок, а также пластиковой посуды, необходимой для доставки готовой еды.
"Подозреваю, что торговцы просто разгоняют панику, чтобы хоть как-то обосновать рост цен, а потом сорвать куш перед 1 сентября. Увеличение стоимости целлюлозы и полимеров, конечно, играет свою роль, но не на столько. Тем более для нашей страны с мощной химической промышленностью", – добавил Миронов.
Также он подчеркнул, что эффект от выплат по 10 тысяч рублей на школьников, которые начались по поручению президента, будет отчасти нивелирован подорожанием.
"Чтобы исключить такие ситуации в будущем, наша партия предлагает менять налоговое законодательство и вводить "налог на жадность" для спекулянтов. Рассчитываю, что фракция социалистов сможет добиться этого в новом созыве Госдумы", - заключил депутат.