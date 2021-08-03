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Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности
Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности - РИА Новости, 03.08.2021
Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов просит ФАС и Минпромторг проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:57
2021-08-03T12:57
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сергей миронов
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов просит ФАС и Минпромторг проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности, сообщает пресс-служба лидера эсеров.Он напомнил, что за июнь-июль произошел резкий рост цен на тетради, ручки и карандаши, в прошлом году, по данным Росстата, "набор первоклассника" тоже подорожал, и к началу учебного года его стоимость в среднем составила 21 тысячу рублей."Сколько будут стоить школьные принадлежности к сентябрю – даже представить сложно. Судя по информации торговых сетей, на некоторые позиции ценник уже вырос на 20-30%, и, похоже, это только начало", - уточнил парламентарий.Кроме этого, он отметил, что, по словам представителей торговых сетей, стоимость на школьные принадлежности напрямую зависит от повышения мировых цен на полимеры и целлюлозу, которые дорожают из-за пандемии коронавируса - это сырье используется в изготовлении защитных масок, а также пластиковой посуды, необходимой для доставки готовой еды.Также он подчеркнул, что эффект от выплат по 10 тысяч рублей на школьников, которые начались по поручению президента, будет отчасти нивелирован подорожанием."Чтобы исключить такие ситуации в будущем, наша партия предлагает менять налоговое законодательство и вводить "налог на жадность" для спекулянтов. Рассчитываю, что фракция социалистов сможет добиться этого в новом созыве Госдумы", - заключил депутат.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду"
12:57 03.08.2021
 
Миронов попросил ФАС проверить цены на школьные принадлежности

Председатель СР Миронов попросил ФАС проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов просит ФАС и Минпромторг проверить обоснованность роста цен на школьные принадлежности, сообщает пресс-служба лидера эсеров.
"Пандемия коронавируса вряд ли может служить оправданием для торговцев, которые хотят "сорвать куш" перед началом учебного года. Складывается такое впечатление, что сети решили воспользоваться моментом и взвинтили цены. Поэтому в ситуацию должны вмешаться ФАС и Минпромторг. Призываю их разобраться и навести порядок с ценами на школьные принадлежности", - сказал Миронов.
Он напомнил, что за июнь-июль произошел резкий рост цен на тетради, ручки и карандаши, в прошлом году, по данным Росстата, "набор первоклассника" тоже подорожал, и к началу учебного года его стоимость в среднем составила 21 тысячу рублей.
"Сколько будут стоить школьные принадлежности к сентябрю – даже представить сложно. Судя по информации торговых сетей, на некоторые позиции ценник уже вырос на 20-30%, и, похоже, это только начало", - уточнил парламентарий.
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Кроме этого, он отметил, что, по словам представителей торговых сетей, стоимость на школьные принадлежности напрямую зависит от повышения мировых цен на полимеры и целлюлозу, которые дорожают из-за пандемии коронавируса - это сырье используется в изготовлении защитных масок, а также пластиковой посуды, необходимой для доставки готовой еды.
"Подозреваю, что торговцы просто разгоняют панику, чтобы хоть как-то обосновать рост цен, а потом сорвать куш перед 1 сентября. Увеличение стоимости целлюлозы и полимеров, конечно, играет свою роль, но не на столько. Тем более для нашей страны с мощной химической промышленностью", – добавил Миронов.
Также он подчеркнул, что эффект от выплат по 10 тысяч рублей на школьников, которые начались по поручению президента, будет отчасти нивелирован подорожанием.
"Чтобы исключить такие ситуации в будущем, наша партия предлагает менять налоговое законодательство и вводить "налог на жадность" для спекулянтов. Рассчитываю, что фракция социалистов сможет добиться этого в новом созыве Госдумы", - заключил депутат.
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ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Сергей МироновРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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