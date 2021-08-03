https://ria.ru/20210803/saratov-1744167556.html

В Саратовской области пресекли фальсификацию справок об отсутствии COVID-19

В Саратовской области пресекли фальсификацию справок об отсутствии COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

В Саратовской области пресекли фальсификацию справок об отсутствии COVID-19

Полицейские пресекли фальсификацию справок об отсутствии коронавируса в Саратовской области, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:54

2021-08-03T14:54

2021-08-03T15:01

распространение коронавируса

происшествия

саратовская область

здоровье - общество

ирина волк

россия

коронавирус в россии

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САМАРА, 3 авг – РИА Новости. Полицейские пресекли фальсификацию справок об отсутствии коронавируса в Саратовской области, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью, а также управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области пресечена деятельность по фальсификации документов, свидетельствующих об отсутствии коронавирусной инфекции у граждан", - говорится в сообщении.Установлено, что подозреваемый, занимаясь частным извозом, искал клиентов, которым были нужны справки об отрицательных результатах тестов. Затем он передавал посредникам установочные данные заказчиков, получив на руки уже готовые справки, якобы выданные медицинскими организациями, продавал их по цене от полутора до двух тысяч рублей. По предварительной информации, с мая по июнь текущего года услугами подозреваемого воспользовалось не менее ста человек."По данному факту сотрудниками управлением организации дознания ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

https://ria.ru/20210727/dtp-1743105486.html

саратовская область

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2021

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происшествия, саратовская область, здоровье - общество, ирина волк, россия, коронавирус в россии