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Похитителя девочки на Алтае объявили в федеральный розыск
Похитителя девочки на Алтае объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 03.08.2021
Похитителя девочки на Алтае объявили в федеральный розыск
Мужчину, который похитил 12-летнюю девочку из Бийска и два дня держал ее в подвале, объявили в федеральный розыск, рассказали РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:03
2021-08-03T10:34
происшествия
республика алтай
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Мужчину, который похитил 12-летнюю девочку из Бийска и два дня держал ее в подвале, объявили в федеральный розыск, рассказали РИА Новости во вторник в региональном управлении СК РФ по Алтайскому краю.Мужчина жил один, но у него есть дочь, которая живет в этом же селе."С девочкой работают психологи, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнили в СУСК.По данным следствия, в субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков: ребенка искали более 200 человек. Его мотивы пока неясны.
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республика алтай
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происшествия, республика алтай, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:03 03.08.2021 (обновлено: 10:34 03.08.2021)
 
Похитителя девочки на Алтае объявили в федеральный розыск

СК объявил в федеральный розыск мужчину, удерживавшего 12-летнюю школьницу в подвале на Алтае

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Мужчину, который похитил 12-летнюю девочку из Бийска и два дня держал ее в подвале, объявили в федеральный розыск, рассказали РИА Новости во вторник в региональном управлении СК РФ по Алтайскому краю.
"Мужчина не задержан, его объявили в федеральный розыск. Выполняются неотложные следственные действия. Приводится подомовой обход территории, выясняется, не уехал ли он на железнодорожном или авиатранспорте. Хотя, по словам дочери этого мужчины, он, скорее всего, ушел в лес", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Мужчина жил один, но у него есть дочь, которая живет в этом же селе.
"С девочкой работают психологи, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнили в СУСК.
По данным следствия, в субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.
В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков: ребенка искали более 200 человек. Его мотивы пока неясны.
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ПроисшествияРеспублика АлтайАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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