https://ria.ru/20210803/rozysk-1744108551.html

Похитителя девочки на Алтае объявили в федеральный розыск

Похитителя девочки на Алтае объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 03.08.2021

Похитителя девочки на Алтае объявили в федеральный розыск

Мужчину, который похитил 12-летнюю девочку из Бийска и два дня держал ее в подвале, объявили в федеральный розыск, рассказали РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:03

2021-08-03T10:03

2021-08-03T10:34

происшествия

республика алтай

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Мужчину, который похитил 12-летнюю девочку из Бийска и два дня держал ее в подвале, объявили в федеральный розыск, рассказали РИА Новости во вторник в региональном управлении СК РФ по Алтайскому краю.Мужчина жил один, но у него есть дочь, которая живет в этом же селе."С девочкой работают психологи, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнили в СУСК.По данным следствия, в субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков: ребенка искали более 200 человек. Его мотивы пока неясны.

https://ria.ru/20210802/devochka-1744006578.html

республика алтай

алтайский край

россия

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происшествия, республика алтай, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия