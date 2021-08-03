https://ria.ru/20210803/rovnoazot-1744244504.html

После аварии на "Ровноазоте" на Украине зафиксировали превышение нитратов

После аварии на "Ровноазоте" на Украине зафиксировали превышение нитратов - РИА Новости, 03.08.2021

После аварии на "Ровноазоте" на Украине зафиксировали превышение нитратов

Государственная экологическая инспекция Украины зафиксировала десятикратное превышение нитратов в почве возле предприятия "Ровноазот" в Ровенской области, где в РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:46

2021-08-03T20:46

2021-08-03T22:36

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украина

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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Государственная экологическая инспекция Украины зафиксировала десятикратное превышение нитратов в почве возле предприятия "Ровноазот" в Ровенской области, где в июле произошла авария, сообщил во вторник глава инспекции Андрей Малеваный.Выброс нитрозных газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" в Ровенской области 20 июля, никто не пострадал. Позднее полиция по данному инциденту возбудила уголовное дело."Госэкоинспекция завершила исследования почв, отобранных возле "Ровноазота", где 20 июля произошла аварийная ситуация. Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ на предприятии, а также на следующий день после аварии. По результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями", - написал Малеваный в своем Facebook.По его словам, возле предприятия содержание нитратов в почве превышает допустимые нормы в 10 раз. Также зафиксированы превышения в ближайших населенных пунктах."Вместе с тем, превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, но и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", - объяснил Малеваный.

https://ria.ru/20210720/ukraina-1742112951.html

https://ria.ru/20210727/khimzavod-1743113665.html

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в мире, украина, завод