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Бастрыкин поручил разобраться в деле о смерти мальчика под Ростовом
Бастрыкин поручил разобраться в деле о смерти мальчика под Ростовом - РИА Новости, 03.08.2021
Бастрыкин поручил разобраться в деле о смерти мальчика под Ростовом
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, который впал в кому в Неклиновском районе... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:20
2021-08-03T16:32
происшествия
ростовская область
ростов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, который впал в кому в Неклиновском районе Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.Согласно данным следствия, ночью 22 июля ребенок, который внезапно почувствовал себя плохо, попал в больницу в состоянии комы неясной этиологии. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.Добавляется, что Бастрыкин также поручил установить, чьи действия или бездействие могли способствовать трагедии.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, ростов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
16:20 03.08.2021 (обновлено: 16:32 03.08.2021)
 
Бастрыкин поручил разобраться в деле о смерти мальчика под Ростовом

Глава СК Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти мальчика, впавшего в кому под Ростовом

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, который впал в кому в Неклиновском районе Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным следствия, ночью 22 июля ребенок, который внезапно почувствовал себя плохо, попал в больницу в состоянии комы неясной этиологии. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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"Председатель дал указание руководству следственного управления по Ростовской области в рамках расследования уголовного дела выяснить все обстоятельства смерти мальчика, в том числе проведя необходимый комплекс экспертиз с привлечением специалистов судебно-экспертного центра Следственного комитета России", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Бастрыкин также поручил установить, чьи действия или бездействие могли способствовать трагедии.
 
ПроисшествияРостовская областьРостовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - Общество
 
 
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