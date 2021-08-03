https://ria.ru/20210803/rostov-1744189981.html

Бастрыкин поручил разобраться в деле о смерти мальчика под Ростовом

Бастрыкин поручил разобраться в деле о смерти мальчика под Ростовом - РИА Новости, 03.08.2021

Бастрыкин поручил разобраться в деле о смерти мальчика под Ростовом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, который впал в кому в Неклиновском районе... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:20

2021-08-03T16:20

2021-08-03T16:32

происшествия

ростовская область

ростов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, который впал в кому в Неклиновском районе Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.Согласно данным следствия, ночью 22 июля ребенок, который внезапно почувствовал себя плохо, попал в больницу в состоянии комы неясной этиологии. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.Добавляется, что Бастрыкин также поручил установить, чьи действия или бездействие могли способствовать трагедии.

https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html

ростовская область

ростов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, ростов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество