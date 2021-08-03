https://ria.ru/20210803/rkk-1744144337.html
СК проверит заявление о продаже имущества Российского Красного Креста
СК проверит заявление о продаже имущества Российского Красного Креста - РИА Новости, 03.08.2021
СК проверит заявление о продаже имущества Российского Красного Креста
Следственный комитет проверяет в рамках уголовного дела обращение председателя Московского городского отделения Российского Красного Креста (РКК) и адвоката... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:57
2021-08-03T12:57
2021-08-03T12:57
происшествия
аддис-абеба
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
российский красный крест
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следственный комитет проверяет в рамках уголовного дела обращение председателя Московского городского отделения Российского Красного Креста (РКК) и адвоката Игоря Трунова о якобы незаконной продаже имущества РКК, включая санаторий и базу отдыха в Подмосковье и госпиталь в Эфиопии, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Ваше обращение, поступившее в главное следственное управление Следственного комитета РФ, рассмотрено. События о совершенном преступлении, изложенные в вашем обращении, проверяются следственным путем в рамках расследуемого уголовного дела", - говорится в ответе следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ майора юстиции К.А. Курилкина на имя Трунова.В обращении юриста на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина отмечается, что РКК имеет в собственности, в том числе, специализированный клинический санаторий "Дружба", базу отдыха "Хлебниково" (оба – в Подмосковье), госпиталь в Аддис-Абебе. Как заявляет Трунов, "это имущество на сегодняшний день продано… передано фиктивным сделками третьим лицам".Комментарием РКК РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210421/ingosstrakh-1729347810.html
аддис-абеба
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аддис-абеба, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), российский красный крест, россия
СК проверит заявление о продаже имущества Российского Красного Креста
СК проверит заявление главы московского отделения Российского Красного Креста о продаже имущества