https://ria.ru/20210803/rkk-1744144337.html

СК проверит заявление о продаже имущества Российского Красного Креста

СК проверит заявление о продаже имущества Российского Красного Креста - РИА Новости, 03.08.2021

СК проверит заявление о продаже имущества Российского Красного Креста

Следственный комитет проверяет в рамках уголовного дела обращение председателя Московского городского отделения Российского Красного Креста (РКК) и адвоката... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:57

2021-08-03T12:57

2021-08-03T12:57

происшествия

аддис-абеба

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

российский красный крест

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следственный комитет проверяет в рамках уголовного дела обращение председателя Московского городского отделения Российского Красного Креста (РКК) и адвоката Игоря Трунова о якобы незаконной продаже имущества РКК, включая санаторий и базу отдыха в Подмосковье и госпиталь в Эфиопии, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Ваше обращение, поступившее в главное следственное управление Следственного комитета РФ, рассмотрено. События о совершенном преступлении, изложенные в вашем обращении, проверяются следственным путем в рамках расследуемого уголовного дела", - говорится в ответе следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ майора юстиции К.А. Курилкина на имя Трунова.В обращении юриста на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина отмечается, что РКК имеет в собственности, в том числе, специализированный клинический санаторий "Дружба", базу отдыха "Хлебниково" (оба – в Подмосковье), госпиталь в Аддис-Абебе. Как заявляет Трунов, "это имущество на сегодняшний день продано… передано фиктивным сделками третьим лицам".Комментарием РКК РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210421/ingosstrakh-1729347810.html

аддис-абеба

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, аддис-абеба, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), российский красный крест, россия