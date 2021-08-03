https://ria.ru/20210803/revaktsinatsiya-1744161231.html

ЕС ждет научного заключения ЕМА по необходимости ревакцинации

ЕС ждет научного заключения ЕМА по необходимости ревакцинации - РИА Новости, 03.08.2021

ЕС ждет научного заключения ЕМА по необходимости ревакцинации

ЕС готовится к возможной ревакцинации населения, но ждет научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по необходимости "бустерной РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:28

2021-08-03T14:28

2021-08-03T14:28

распространение коронавируса

в мире

johnson & johnson

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. ЕС готовится к возможной ревакцинации населения, но ждет научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по необходимости "бустерной дозы", заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."Возможно, потребуется ревакцинация третьей дозой. Это одна из причин, по которой мы подписали еще один контракт с компанией Pfizer/BioNTech в мае… Если эти дозы понадобятся, то мы хотим быть готовыми к этому. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с европейскими медицинскими агентствами. Как обычно, все решение будут приниматься на научной основе. На настоящий момент. Мы готовимся, но ожидаем мнения Европейского агентства по лекарственным средствам", - сказала она.ЕМА ранее сообщало, что пока не может однозначно заявить о необходимости "бустерной дозы" прививки против коронавируса, продолжает изучение поступающих данных.В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вакцинировал хотя бы одной дозой 70% взрослого населения. Полностью в Евросоюзе вакцинированы 60% жителей.Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".

https://ria.ru/20210803/sputnik-1744133738.html

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в мире, johnson & johnson, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19