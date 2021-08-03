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"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу
"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу - РИА Новости, 03.08.2021
"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу
Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов установил новый рекорд России по трек-пулу, отбуксировав Boeing 737-800 более чем на 17 РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:20
2021-08-03T19:24
фото
рекорды
красноярск
boeing 737-800
россия
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Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов установил новый рекорд России по трек-пулу, отбуксировав Boeing 737-800 более чем на 17 метров в аэропорту Красноярска. Невероятное достижение атлета — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, рекорды, красноярск, boeing 737-800, россия
19:20 03.08.2021 (обновлено: 19:24 03.08.2021)
 

"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу

Читать ria.ru в
Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов установил новый рекорд России по трек-пулу, отбуксировав Boeing 737-800 более чем на 17 метров в аэропорту Красноярска. Невероятное достижение атлета — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Иннокентий Веселов в специальном снаряжении и при помощи натянутого троса сдвинул самолет весом 65,188 тонны с места и за 45 секунд протащил на расстояние 17 метров шесть сантиметров.

Атлет Иннокентий Веселов во время установления нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск
1 из 10

Иннокентий Веселов в специальном снаряжении и при помощи натянутого троса сдвинул самолет весом 65,188 тонны с места и за 45 секунд протащил на расстояние 17 метров шесть сантиметров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

65-тонный самолет Boeing 737-800.

65-тонный самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, подготовленный для установки нового рекорда России по трек-пулу Иннокентием Веселовым в Красноярске, Россия
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65-тонный самолет Boeing 737-800.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Атлет рассказал, что тренировался, буксируя свой автомобиль, поставленный на ручной тормоз.

Атлет Иннокентий Веселов перед установлением нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск
3 из 10

Атлет рассказал, что тренировался, буксируя свой автомобиль, поставленный на ручной тормоз.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Перед рекордом с самолетом у Иннокентия была лишь одна пробная попытка.

Атлет Иннокентий Веселов во время установления нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск
4 из 10

Перед рекордом с самолетом у Иннокентия была лишь одна пробная попытка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Иннокентий Веселов устанавливает рекорд России по трек-пулу — разновидности силового экстрима, где спортсмен двигает крупногабаритный транспорт.

Атлет Иннокентий Веселов во время установления нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск
5 из 10

Иннокентий Веселов устанавливает рекорд России по трек-пулу — разновидности силового экстрима, где спортсмен двигает крупногабаритный транспорт.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Новый рекорд зафиксировала Федерация силового экстрима России.

Атлет Иннокентий Веселов после установления нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск в Красноярском крае
6 из 10

Новый рекорд зафиксировала Федерация силового экстрима России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

"Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику — и, может быть, позже признаем это мировым рекордом", — отметил президент федерации Василий Грищенко.

Атлет Иннокентий Веселов после установления нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск в Красноярском крае
7 из 10

"Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику — и, может быть, позже признаем это мировым рекордом", — отметил президент федерации Василий Грищенко.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Веселову вручили сертификат, подтверждающий достижение.

Атлет Иннокентий Веселов после установления нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск в Красноярском крае
8 из 10

Веселову вручили сертификат, подтверждающий достижение.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Атлет Иннокентий Веселов с женой.

Атлет Иннокентий Веселов с женой после установления нового рекорда России по трек-пулу в аэропорту Красноярск
9 из 10

Атлет Иннокентий Веселов с женой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Журналистам Веселов сказал, что в следующий раз попробует сдвинуть самолет еще тяжелее.

Атлет Иннокентий Веселов после установления нового рекорда России по трек-пулу (Truck pull) в аэропорту Красноярск в окрестностях посёлка Емельяново в Красноярском крае
10 из 10

Журналистам Веселов сказал, что в следующий раз попробует сдвинуть самолет еще тяжелее.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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ФотоРекордыКрасноярскBoeing 737-800Россия
 
 
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