https://ria.ru/20210803/rekord-1744222097.html

"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу

"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу - РИА Новости, 03.08.2021

"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу

Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов установил новый рекорд России по трек-пулу, отбуксировав Boeing 737-800 более чем на 17 РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:20

2021-08-03T19:20

2021-08-03T19:24

фото

рекорды

красноярск

boeing 737-800

россия

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Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов установил новый рекорд России по трек-пулу, отбуксировав Boeing 737-800 более чем на 17 метров в аэропорту Красноярска. Невероятное достижение атлета — в фотоленте Ria.ru.

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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