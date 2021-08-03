"Нам кажется, это был самый тяжелый самолет": рекорд России по трек-пулу
Иннокентий Веселов в специальном снаряжении и при помощи натянутого троса сдвинул самолет весом 65,188 тонны с места и за 45 секунд протащил на расстояние 17 метров шесть сантиметров.
Иннокентий Веселов в специальном снаряжении и при помощи натянутого троса сдвинул самолет весом 65,188 тонны с места и за 45 секунд протащил на расстояние 17 метров шесть сантиметров.
65-тонный самолет Boeing 737-800.
Атлет рассказал, что тренировался, буксируя свой автомобиль, поставленный на ручной тормоз.
Атлет рассказал, что тренировался, буксируя свой автомобиль, поставленный на ручной тормоз.
Перед рекордом с самолетом у Иннокентия была лишь одна пробная попытка.
Перед рекордом с самолетом у Иннокентия была лишь одна пробная попытка.
Иннокентий Веселов устанавливает рекорд России по трек-пулу — разновидности силового экстрима, где спортсмен двигает крупногабаритный транспорт.
Иннокентий Веселов устанавливает рекорд России по трек-пулу — разновидности силового экстрима, где спортсмен двигает крупногабаритный транспорт.
Новый рекорд зафиксировала Федерация силового экстрима России.
Новый рекорд зафиксировала Федерация силового экстрима России.
"Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику — и, может быть, позже признаем это мировым рекордом", — отметил президент федерации Василий Грищенко.
"Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику — и, может быть, позже признаем это мировым рекордом", — отметил президент федерации Василий Грищенко.
Веселову вручили сертификат, подтверждающий достижение.
Веселову вручили сертификат, подтверждающий достижение.
Атлет Иннокентий Веселов с женой.
Журналистам Веселов сказал, что в следующий раз попробует сдвинуть самолет еще тяжелее.
Журналистам Веселов сказал, что в следующий раз попробует сдвинуть самолет еще тяжелее.