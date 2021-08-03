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Во Владимирской области загорелся четырехэтажный дом
Во Владимирской области загорелся четырехэтажный дом - РИА Новости, 03.08.2021
Во Владимирской области загорелся четырехэтажный дом
Пожарные тушат возгорание в четырехэтажном жилом доме в Коврове, огонь перекинулся на крышу, сообщает ГУМЧС по Владимирской области. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:03
2021-08-03T17:14
происшествия
ковров
владимирская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в четырехэтажном жилом доме в Коврове, огонь перекинулся на крышу, сообщает ГУМЧС по Владимирской области.Сообщение о пожаре в квартире дома в Коврове поступило в 13.44 мск.На месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы и средства ГУМЧС по региону и от Ковровского электромеханического завода.Пожар в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, позже сообщил ГУМЧС по региону."Локализация на площади 1500 квадратных метров. На данный момент спасено 29 человек, из них 5 детей", - говорится в сообщении.Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области, позже сообщил ГУМЧС по региону.По уточненным данным ведомства, пострадавший – мужчина 1976 года рождения."На пожаре работают дознаватели МЧС России. По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.Открытое горение в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону."В 16.32 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
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Видео с места тушения пожара во Владимирской области
Сообщение о пожаре в квартире 4-этажного жилого дома в г. Ковров Владимирской области поступило в 13.44. По прибытии было установлено, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей. По информации на данный момент, на пожаре спасено 20 человек, имеется пострадавший. Площадь пожара составляет 1500 кв.м. Пожар локализован
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происшествия, ковров, владимирская область
15:03 03.08.2021 (обновлено: 17:14 03.08.2021)
 
Во Владимирской области загорелся четырехэтажный дом

ГУМЧС: пожарные тушат возгорание в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в четырехэтажном жилом доме в Коврове, огонь перекинулся на крышу, сообщает ГУМЧС по Владимирской области.
Сообщение о пожаре в квартире дома в Коврове поступило в 13.44 мск.
"Пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей. По информации на данный момент, на пожаре спасено 20 человек, имеется пострадавший. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
На месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы и средства ГУМЧС по региону и от Ковровского электромеханического завода.
Пожар в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, позже сообщил ГУМЧС по региону.
"Локализация на площади 1500 квадратных метров. На данный момент спасено 29 человек, из них 5 детей", - говорится в сообщении.
Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области, позже сообщил ГУМЧС по региону.
По уточненным данным ведомства, пострадавший – мужчина 1976 года рождения.
"На пожаре работают дознаватели МЧС России. По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.
Открытое горение в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
"В 16.32 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
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