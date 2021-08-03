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В Оренбурге ликвидировали крупные очаги природного пожара
В Оренбурге ликвидировали крупные очаги природного пожара - РИА Новости, 03.08.2021
В Оренбурге ликвидировали крупные очаги природного пожара
Спасатели ликвидировали все крупные очаги природного пожара в Оренбурге, идет проливка тлеющих и догорающих участков, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:39
2021-08-03T12:39
2021-08-03T12:39
происшествия
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
природные пожары в россии
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УФА, 3 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали все крупные очаги природного пожара в Оренбурге, идет проливка тлеющих и догорающих участков, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области.Ландшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. В тушении участвуют более 200 пожарных и 80 единиц техники. В ликвидации возгорания также задействованы вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело."Пожар локализован на площади 80,9 гектара. В работе задействована как наземная группировка, так и авиация. В настоящее время ликвидированы все крупные очаги и ведется работа по дотушиванию небольших оставшихся очагов и проливке тлеющих и догорающих участков", - сообщает ГУМЧС.Отмечается, что с воздуха пожар тушат вертолет Ми-8 МЧС России и самолет Ил-76 министерства обороны, которые за минувшие сутки сбросили на горящие очаги 350 тонн воды."В тушении активно участвуют волонтеры и студенты института управления рисками и комплексной безопасности ОГАУ. Привлечена дополнительная техника для подвоза воды и инженерная техника для обеспечения движения огнеборцев через густую растительность. Координируют работы по ликвидации пожара специалисты оперативного штаба главного управления МЧС России по Оренбургской области, который развернут на месте пожара", - говорится в сообщении ведомства.По данным синоптиков, в ближайшие сутки по Оренбургской области ожидается гроза, усиление ветра до 19 метров в секунду. В большинстве районов региона ожидается максимальная температура воздуха плюс 34-39 градусов.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии
В Оренбурге ликвидировали крупные очаги природного пожара
ГУМЧС по Оренбургской области: спасатели ликвидировали все крупные очаги природного пожара