https://ria.ru/20210803/postradavshie-1744185755.html

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Двое россиян, включая ребёнка, пострадавшие в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали, медики смогли стабилизировать состояние, сообщила... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:11

2021-08-03T16:11

2021-08-03T16:17

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дтп с российскими туристами в турции

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двое россиян, включая ребёнка, пострадавшие в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали, медики смогли стабилизировать состояние, сообщила пресс-служба Минздрава России.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о троих погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы."Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, новости - туризм, россия, дтп с российскими туристами в турции, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)