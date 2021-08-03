https://ria.ru/20210803/postradavshie-1744185755.html
Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 03.08.2021
Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Двое россиян, включая ребёнка, пострадавшие в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали, медики смогли стабилизировать состояние, сообщила... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:11
2021-08-03T16:11
2021-08-03T16:17
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дтп с российскими туристами в турции
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двое россиян, включая ребёнка, пострадавшие в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали, медики смогли стабилизировать состояние, сообщила пресс-служба Минздрава России.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о троих погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы."Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210803/turtsiya-1744161532.html
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в мире, турция, новости - туризм, россия, дтп с российскими туристами в турции, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:11 03.08.2021 (обновлено: 16:17 03.08.2021)
Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Минздрав России: двое пострадавших в Турции россиян, включая 5-летнего ребенка, в тяжелом состоянии