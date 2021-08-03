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Захарова заявила о политизации в Совете Европы вопросов, касающихся России
Захарова заявила о политизации в Совете Европы вопросов, касающихся России - РИА Новости, 03.08.2021
Захарова заявила о политизации в Совете Европы вопросов, касающихся России
В Совете Европы политизируют вопросы, касающиеся России, проблемы возводятся в абсолют в качестве повода для маргинализации страны, считает официальный... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:55
2021-08-03T18:32
в мире
совет европы
мария захарова
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Совете Европы политизируют вопросы, касающиеся России, проблемы возводятся в абсолют в качестве повода для маргинализации страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Зачастую мы видим, как все вопросы, которые обсуждаются в рамках различных институтов этой структуры (Совет Европы - ред.) в контексте России, политизируются. Они не ставят... каких-то задач взаимодействовать с нашей страной для разрешения с их точки зрения имеющихся проблем... Они возводят существующие проблемы или те проблемы, которые они ставят во главу угла, в абсолют, чтобы иметь постоянный повод даже не для критики, а для попытки маргинализации нашей страны. Вот это основная проблема", - сказала Захарова, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов" во вторник.По ее словам, это не проблема непонимания, а проблема "намеренного возведения критических вопросов в абсолют"."Если есть проблемы, то существуют пути их решения. Если есть проблема недоверия друг к другу, непонимания друг друга, она абсолютно преодолима при наличии общей воли, общих интересов к преодолению разногласий... Но мы сталкиваемся с другой проблемой - это не проблема непонимания, это проблема намеренного возведения критических вопросов в абсолют", - добавила официальный представитель МИД РФ.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
https://ria.ru/20210518/piskarev-1732736212.html
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в мире, совет европы, мария захарова, россия
17:55 03.08.2021 (обновлено: 18:32 03.08.2021)
 
Захарова заявила о политизации в Совете Европы вопросов, касающихся России

Официальный представитель МИД Захарова: в Совете Европы политизируют вопросы, касающиеся России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Совете Европы политизируют вопросы, касающиеся России, проблемы возводятся в абсолют в качестве повода для маргинализации страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зачастую мы видим, как все вопросы, которые обсуждаются в рамках различных институтов этой структуры (Совет Европы - ред.) в контексте России, политизируются. Они не ставят... каких-то задач взаимодействовать с нашей страной для разрешения с их точки зрения имеющихся проблем... Они возводят существующие проблемы или те проблемы, которые они ставят во главу угла, в абсолют, чтобы иметь постоянный повод даже не для критики, а для попытки маргинализации нашей страны. Вот это основная проблема", - сказала Захарова, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов" во вторник.
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По ее словам, это не проблема непонимания, а проблема "намеренного возведения критических вопросов в абсолют".
"Если есть проблемы, то существуют пути их решения. Если есть проблема недоверия друг к другу, непонимания друг друга, она абсолютно преодолима при наличии общей воли, общих интересов к преодолению разногласий... Но мы сталкиваемся с другой проблемой - это не проблема непонимания, это проблема намеренного возведения критических вопросов в абсолют", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
 
В миреСовет ЕвропыМария ЗахароваРоссия
 
 
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