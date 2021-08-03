https://ria.ru/20210803/pokhischenie-1744115673.html

Похититель девочки из Бийска следил за ней около месяца, предполагают в СК

Похититель девочки из Бийска следил за ней около месяца, предполагают в СК - РИА Новости, 03.08.2021

Похититель девочки из Бийска следил за ней около месяца, предполагают в СК

Мужчина, который похитил 12-летнюю девочку из Бийска и два дня держал в подвале, до этого около месяца ее выслеживал, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:51

2021-08-03T10:51

2021-08-03T10:58

происшествия

алтайский край

бийский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Мужчина, который похитил 12-летнюю девочку из Бийска и два дня держал в подвале, до этого около месяца ее выслеживал, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю."По данным следствия, в одном из сел Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за несовершеннолетней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома", - говорится в сообщении.В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков: ребенка искали более 200 человек. Его мотивы пока неясны, он объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявили обвинение, следствие попросит о его аресте."Заочно предъявлено обвинение 40-летнему жителю Бийского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. " в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего)… В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказали в ведомстве.Физическое состояние девочки нормальное, с ней работают психологи, сообщал ранее СК.

https://ria.ru/20210729/argentinets-1743481504.html

https://ria.ru/20210611/delo-1736703030.html

алтайский край

бийский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, бийский район, следственный комитет россии (ск рф), россия