https://ria.ru/20210803/pogoda-1744101290.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.08.2021

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Небольшие дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T08:25

2021-08-03T08:25

2021-08-03T08:28

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739733571_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_8b7201719994defe1223a7df764196c4.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Небольшие дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица будет находиться в тыловой, более холодной части циклона. Погода облачная с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. В Москве плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 21-26. Ветер западный 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление растет, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20210803/turist-1744087278.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус