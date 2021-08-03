https://ria.ru/20210803/pogoda-1744101290.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.08.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшие дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T08:25
2021-08-03T08:25
2021-08-03T08:28
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Небольшие дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица будет находиться в тыловой, более холодной части циклона. Погода облачная с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. В Москве плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 21-26. Ветер западный 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление растет, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
08:25 03.08.2021 (обновлено: 08:28 03.08.2021)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшие дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник