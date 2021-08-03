11:04 03.08.2021 (обновлено: 16:26 03.08.2021)
Посол в Австрии рассказал, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск
Посол в Австрии Любинский: Белоруссия — стратегический партнер России, поэтому мы ее поддерживаем
© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский объяснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск.
Журналист австрийской газеты Vorarlberger Nachrichten указал российскому дипломату на то, что ситуация с Белоруссией негативно сказалась и на отношениях России с ЕС, и спросил, почему Россия столь бескомпромиссно стоит на стороне Минска.
"Белоруссия — стратегический партнёр России и таковым останется", — ответил Любинский.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Выехавшая в Литву экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская включена в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.