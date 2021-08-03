https://ria.ru/20210803/podderzhka-1744119617.html

Посол в Австрии рассказал, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск

Посол в Австрии рассказал, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск - РИА Новости, 03.08.2021

Посол в Австрии рассказал, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский объяснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:04

2021-08-03T11:04

2021-08-03T16:26

в мире

белоруссия

минск

москва

александр лукашенко

дмитрий любинский

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский объяснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск.Журналист австрийской газеты Vorarlberger Nachrichten указал российскому дипломату на то, что ситуация с Белоруссией негативно сказалась и на отношениях России с ЕС, и спросил, почему Россия столь бескомпромиссно стоит на стороне Минска.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Выехавшая в Литву экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская включена в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.

https://ria.ru/20210726/tikhanovskaya-1743015224.html

https://ria.ru/20210801/aviasoobschenie-1743813416.html

https://ria.ru/20210712/belavia-1740891674.html

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минск

москва

россия

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в мире, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, дмитрий любинский, россия