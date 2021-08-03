https://ria.ru/20210803/pfr-1744129215.html

Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном и цифровом формате

Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном и цифровом формате - РИА Новости, 03.08.2021

Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном и цифровом формате

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у людей, особенно старшего поколения, при обращении в Пенсионный фонд России должен быть выбор: заполнять... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:49

2021-08-03T11:49

2021-08-03T11:52

общество

пенсионный фонд рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у людей, особенно старшего поколения, при обращении в Пенсионный фонд России должен быть выбор: заполнять документы в электронном виде или же получить консультацию в традиционном формате, заполнив нужные бумаги от руки.Мишустин во вторник провёл встречу с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.Он отметил, что сам знает большое количество людей, которые, к примеру, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, "поскольку много в жизни писали"."И это должно быть ясно людям, что у них есть выбор, и что их не заставляют работать с "цифрой", если им более комфортен путь - ну в частности, работы консультативной, работы с заполнением бумажных форм отчетности", - пояснил премьер.По его словам, нужно сделать так, чтобы каждый человек знал, что он может обратиться за консультацией и разъяснениями в ПФР."Важно подойти с точки зрения удобства людей. Я уверен, что вы сможете организовать так, чтобы этот выбор не был обязателен для тех кто, как я уже сказал, хочет традиционно получить консультацию или работать с бумажным носителем", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210802/vyplaty-1744006999.html

https://ria.ru/20210803/mishustin-1744117525.html

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общество, пенсионный фонд рф, михаил мишустин, россия