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Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном и цифровом формате
Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном и цифровом формате - РИА Новости, 03.08.2021
Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном и цифровом формате
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у людей, особенно старшего поколения, при обращении в Пенсионный фонд России должен быть выбор: заполнять... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:49
2021-08-03T11:52
общество
пенсионный фонд рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у людей, особенно старшего поколения, при обращении в Пенсионный фонд России должен быть выбор: заполнять документы в электронном виде или же получить консультацию в традиционном формате, заполнив нужные бумаги от руки.Мишустин во вторник провёл встречу с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.Он отметил, что сам знает большое количество людей, которые, к примеру, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, "поскольку много в жизни писали"."И это должно быть ясно людям, что у них есть выбор, и что их не заставляют работать с "цифрой", если им более комфортен путь - ну в частности, работы консультативной, работы с заполнением бумажных форм отчетности", - пояснил премьер.По его словам, нужно сделать так, чтобы каждый человек знал, что он может обратиться за консультацией и разъяснениями в ПФР."Важно подойти с точки зрения удобства людей. Я уверен, что вы сможете организовать так, чтобы этот выбор не был обязателен для тех кто, как я уже сказал, хочет традиционно получить консультацию или работать с бумажным носителем", - добавил Мишустин.
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общество, пенсионный фонд рф, михаил мишустин, россия
11:49 03.08.2021 (обновлено: 11:52 03.08.2021)
 
Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном и цифровом формате

Премьер-министр Мишустин: у обращающихся в ПФР должен быть выбор между "цифрой" или "бумагой"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у людей, особенно старшего поколения, при обращении в Пенсионный фонд России должен быть выбор: заполнять документы в электронном виде или же получить консультацию в традиционном формате, заполнив нужные бумаги от руки.
Мишустин во вторник провёл встречу с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.
"Клиентами Пенсионного фонда, в общем-то, являются и люди старшего поколения, которым не всегда комфортно работать с цифрой. Нужно сделать все условия для того, чтобы у них был выбор", - сказал Мишустин.
Он отметил, что сам знает большое количество людей, которые, к примеру, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, "поскольку много в жизни писали".
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"И это должно быть ясно людям, что у них есть выбор, и что их не заставляют работать с "цифрой", если им более комфортен путь - ну в частности, работы консультативной, работы с заполнением бумажных форм отчетности", - пояснил премьер.
По его словам, нужно сделать так, чтобы каждый человек знал, что он может обратиться за консультацией и разъяснениями в ПФР.
"Важно подойти с точки зрения удобства людей. Я уверен, что вы сможете организовать так, чтобы этот выбор не был обязателен для тех кто, как я уже сказал, хочет традиционно получить консультацию или работать с бумажным носителем", - добавил Мишустин.
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ОбществоПенсионный фонд РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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