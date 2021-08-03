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В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой
В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой - РИА Новости, 04.08.2021
В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой
Шеф полиции Пентагона провел брифинг, на котором сообщил некоторые детали утреннего нападения. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T21:52
2021-08-04T00:07
в мире
министерство обороны сша
фбр
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Шеф полиции Пентагона провел брифинг, на котором сообщил некоторые детали утреннего нападения. По его словам, инцидент произошел около 10:00 (17:00 мск), "был атакован офицер".Он подчеркнул, что расследованием руководит ФБР."Беспокойств о том, что инцидент может продолжаться, нет", — добавил шеф полиции. При этом он отказался отвечать на вопросы о мотивах или количестве возможных подозреваемых, а также подтверждать гибель полицейского. "Расследование ведется активно, я не могу вдаваться в детали", — заключил офицер.Стрельба произошла на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание закрыли, из него перестали выпускать людей. Некоторые издания сообщают о гибели офицера полиции, но официального подтверждения этому нет. Вместе с этим местные телекомпании показали кадры, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из больниц Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.СМИ писали о трех пострадавших в результате инцидента со стрельбой.После того как ситуация нормализовалась, оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро закрыт.
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60
в мире, министерство обороны сша, фбр, стрельба у здания пентагона
21:52 03.08.2021 (обновлено: 00:07 04.08.2021)
 
В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой

Устроивший стрельбу у Пентагона напал на офицера полиции, расследование ведет ФБР

© AP Photo / Andrew HarnikАвтомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне
Автомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Шеф полиции Пентагона провел брифинг, на котором сообщил некоторые детали утреннего нападения.
По его словам, инцидент произошел около 10:00 (17:00 мск), "был атакован офицер".
Он подчеркнул, что расследованием руководит ФБР.
"Беспокойств о том, что инцидент может продолжаться, нет", — добавил шеф полиции.
При этом он отказался отвечать на вопросы о мотивах или количестве возможных подозреваемых, а также подтверждать гибель полицейского.
"Расследование ведется активно, я не могу вдаваться в детали", — заключил офицер.
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 20:24
Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания
Стрельба произошла на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание закрыли, из него перестали выпускать людей. Некоторые издания сообщают о гибели офицера полиции, но официального подтверждения этому нет.
Вместе с этим местные телекомпании показали кадры, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из больниц Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.
СМИ писали о трех пострадавших в результате инцидента со стрельбой.
После того как ситуация нормализовалась, оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро закрыт.
Полицейские Пентагона возле станции метро. 3 августа 2021 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 18:49
СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона
 
В миреМинистерство обороны СШАФБРСтрельба у здания Пентагона
 
 
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