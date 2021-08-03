https://ria.ru/20210803/pentagon-1744248739.html

В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой

В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой - РИА Новости, 04.08.2021

В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой

Шеф полиции Пентагона провел брифинг, на котором сообщил некоторые детали утреннего нападения. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-03T21:52

2021-08-03T21:52

2021-08-04T00:07

в мире

министерство обороны сша

фбр

стрельба у здания пентагона

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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Шеф полиции Пентагона провел брифинг, на котором сообщил некоторые детали утреннего нападения. По его словам, инцидент произошел около 10:00 (17:00 мск), "был атакован офицер".Он подчеркнул, что расследованием руководит ФБР."Беспокойств о том, что инцидент может продолжаться, нет", — добавил шеф полиции. При этом он отказался отвечать на вопросы о мотивах или количестве возможных подозреваемых, а также подтверждать гибель полицейского. "Расследование ведется активно, я не могу вдаваться в детали", — заключил офицер.Стрельба произошла на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание закрыли, из него перестали выпускать людей. Некоторые издания сообщают о гибели офицера полиции, но официального подтверждения этому нет. Вместе с этим местные телекомпании показали кадры, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из больниц Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.СМИ писали о трех пострадавших в результате инцидента со стрельбой.После того как ситуация нормализовалась, оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро закрыт.

https://ria.ru/20210803/pentagon-1744240608.html

https://ria.ru/20210803/strelba-1744226408.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, министерство обороны сша, фбр, стрельба у здания пентагона