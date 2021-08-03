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Опрос показал, сколько россиян планируют уйти на пенсию раньше срока
Опрос показал, сколько россиян планируют уйти на пенсию раньше срока - РИА Новости, 03.08.2021
Опрос показал, сколько россиян планируют уйти на пенсию раньше срока
Выход на пенсию по достижении установленного возраста планируют 30% россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервисов hh.ru и финтех-компании "Деньги... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:13
2021-08-03T14:20
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Выход на пенсию по достижении установленного возраста планируют 30% россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервисов hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед".Так, 42% респондентов собираются работать до тех пор, пока "позволяет здоровье", около 6% — до 75 лет, тогда как 19% опрошенных не намерены ждать пенсионного возраста и планируют закончить работать раньше срока.Отмечается, что продолжать трудовую деятельность в зависимости от состояния здоровья собирается молодежь от 18 до 34 лет, о чем заявили 45-50% участников опроса в этой возрастной категории.По этому показателю лидирует Московская область (55%), за ней следуют Волгоградская (53%) и Иркутская (50%) области.Исследование показало, что 17% респондентов имеют накопительный счет или депозит для пенсионных накоплений, тогда как 14% опрошенных занимаются инвестициями в ценные бумаги. В то же время 13% участников опроса вкладывают в недвижимость, другие же обратились в негосударственный пенсионный фонд (10%). Еще 9% респондентов делают накопления в иностранной валюте, и лишь 1% опрошенных используют полисы страхования жизни.Вместе с тем около 56% россиян вообще не копят на жизнь после пенсии.По информации издания, в опросе принял участие 2261 человек, работающий в настоящее время.Ранее Росстат сообщил о снижении среднего размера пенсии в реальном выражении в первой половине 2021 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/pensiya-1743322817.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/pensiya-1742881175.html
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общество, московская область (подмосковье), headhunter
09:13 03.08.2021 (обновлено: 14:20 03.08.2021)
 
Опрос показал, сколько россиян планируют уйти на пенсию раньше срока

Сервис hh.ru: почти каждый пятый россиянин планирует прекратить работать до пенсии

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Выход на пенсию по достижении установленного возраста планируют 30% россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервисов hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед".
Так, 42% респондентов собираются работать до тех пор, пока "позволяет здоровье", около 6% — до 75 лет, тогда как 19% опрошенных не намерены ждать пенсионного возраста и планируют закончить работать раньше срока.
Отмечается, что продолжать трудовую деятельность в зависимости от состояния здоровья собирается молодежь от 18 до 34 лет, о чем заявили 45-50% участников опроса в этой возрастной категории.
По этому показателю лидирует Московская область (55%), за ней следуют Волгоградская (53%) и Иркутская (50%) области.
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Исследование показало, что 17% респондентов имеют накопительный счет или депозит для пенсионных накоплений, тогда как 14% опрошенных занимаются инвестициями в ценные бумаги. В то же время 13% участников опроса вкладывают в недвижимость, другие же обратились в негосударственный пенсионный фонд (10%). Еще 9% респондентов делают накопления в иностранной валюте, и лишь 1% опрошенных используют полисы страхования жизни.
Вместе с тем около 56% россиян вообще не копят на жизнь после пенсии.
По информации издания, в опросе принял участие 2261 человек, работающий в настоящее время.
Ранее Росстат сообщил о снижении среднего размера пенсии в реальном выражении в первой половине 2021 года.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)HeadHunter
 
 
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