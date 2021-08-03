https://ria.ru/20210803/pekin-1744197895.html

В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике

В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике - РИА Новости, 03.08.2021

В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике

Глобальная конференция по цифровой экономике года открылась в понедельник в Пекине. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:54

2021-08-03T16:54

2021-08-03T16:54

россия-китай: главное

экономика

пекин

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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Глобальная конференция по цифровой экономике года открылась в понедельник в Пекине.В условиях, когда мировая экономика все еще находится в состоянии неустойчивого восстановления, цифровая экономика становится ключом к достижению экономического подъема и содействию устойчивому развитию, заявил на церемонии открытия глава Государственной канцелярии интернет-информации КНР Чжуан Жунвэнь.Цифровая экономика стала новым двигателем экономического развития Китая, а ее промышленная база еще более укрепилась. Китай построил крупнейшие в мире оптоволоконные сети, а также широкополосные мобильные сети 4G и 5G, количество терминальных подключений к сети 5G превысило 365 миллионов, сценарии применения технологий 5G становятся все более обширными, отметил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.Мероприятие будет длиться два дня.

https://ria.ru/20210803/vzaimodeystvie-1744128038.html

пекин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, пекин