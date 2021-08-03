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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210803/pekin-1744197895.html
В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике
В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике - РИА Новости, 03.08.2021
В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике
Глобальная конференция по цифровой экономике года открылась в понедельник в Пекине. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:54
2021-08-03T16:54
россия-китай: главное
экономика
пекин
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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Глобальная конференция по цифровой экономике года открылась в понедельник в Пекине.В условиях, когда мировая экономика все еще находится в состоянии неустойчивого восстановления, цифровая экономика становится ключом к достижению экономического подъема и содействию устойчивому развитию, заявил на церемонии открытия глава Государственной канцелярии интернет-информации КНР Чжуан Жунвэнь.Цифровая экономика стала новым двигателем экономического развития Китая, а ее промышленная база еще более укрепилась. Китай построил крупнейшие в мире оптоволоконные сети, а также широкополосные мобильные сети 4G и 5G, количество терминальных подключений к сети 5G превысило 365 миллионов, сценарии применения технологий 5G становятся все более обширными, отметил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.Мероприятие будет длиться два дня.
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экономика, пекин
16:54 03.08.2021
 

В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Глобальная конференция по цифровой экономике года открылась в понедельник в Пекине.
В условиях, когда мировая экономика все еще находится в состоянии неустойчивого восстановления, цифровая экономика становится ключом к достижению экономического подъема и содействию устойчивому развитию, заявил на церемонии открытия глава Государственной канцелярии интернет-информации КНР Чжуан Жунвэнь.
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 12:03Россия-Китай: Главное
Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия
Цифровая экономика стала новым двигателем экономического развития Китая, а ее промышленная база еще более укрепилась. Китай построил крупнейшие в мире оптоволоконные сети, а также широкополосные мобильные сети 4G и 5G, количество терминальных подключений к сети 5G превысило 365 миллионов, сценарии применения технологий 5G становятся все более обширными, отметил министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.
Мероприятие будет длиться два дня.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаПекин
 
 
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