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Ростовская область
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ОП Ростовской области начала набор наблюдателей на выборы в Госдуму
ОП Ростовской области начала набор наблюдателей на выборы в Госдуму - РИА Новости, 03.08.2021
ОП Ростовской области начала набор наблюдателей на выборы в Госдуму
Общественная палата Ростовской области начала набор наблюдателей за выборами депутатов в Госдуму, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:18
2021-08-03T14:18
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политика
ростовская область
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Общественная палата Ростовской области начала набор наблюдателей за выборами депутатов в Госдуму, сообщает правительство региона.Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в сентябре."В Общественной палате Ростовской области начался прием документов от граждан, желающих стать наблюдателями за выборами депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва", - говорится в сообщении. Заявления и документы будут приниматься до 16 сентября.Внести предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии на территории Ростовской области могут общественные объединения, профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также другие некоммерческие организации."Для назначения наблюдателями могут быть предложены кандидатуры граждан России, обладающих активным избирательным правом, достигших на день проведения голосования восемнадцатилетнего возраста. Также следует учесть, что существуют ограничения для некоторых категорий граждан", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.Он отметил, что предстоящая избирательная кампания будет конкурентной и общественное наблюдение станет ключевым инструментом контроля за выборами. Именно независимое наблюдение – это основа легитимности избирательной кампании и ее результатов, считает он.Решение о назначении наблюдателей в избиркомы на территории Ростовской области примет совет Общественной палаты области.
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политика, ростовская область, госдума рф, россия
14:18 03.08.2021
 
ОП Ростовской области начала набор наблюдателей на выборы в Госдуму

Общественная палата Ростовской области начала набор наблюдателей на выборы в Госдуму

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Общественная палата Ростовской области начала набор наблюдателей за выборами депутатов в Госдуму, сообщает правительство региона.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в сентябре.
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"В Общественной палате Ростовской области начался прием документов от граждан, желающих стать наблюдателями за выборами депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва", - говорится в сообщении. Заявления и документы будут приниматься до 16 сентября.
Внести предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии на территории Ростовской области могут общественные объединения, профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также другие некоммерческие организации.
"Для назначения наблюдателями могут быть предложены кандидатуры граждан России, обладающих активным избирательным правом, достигших на день проведения голосования восемнадцатилетнего возраста. Также следует учесть, что существуют ограничения для некоторых категорий граждан", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
Он отметил, что предстоящая избирательная кампания будет конкурентной и общественное наблюдение станет ключевым инструментом контроля за выборами. Именно независимое наблюдение – это основа легитимности избирательной кампании и ее результатов, считает он.
Решение о назначении наблюдателей в избиркомы на территории Ростовской области примет совет Общественной палаты области.
 
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