https://ria.ru/20210803/oboyudnoesoglasie-1744151941.html

Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие"

Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" - РИА Новости, 03.08.2021

Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие"

Стартовали съемки сериала "Обоюдное согласие", созданием которого занимается Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:37

2021-08-03T14:37

2021-08-03T14:37

культура

валерия гай германика (дудинская)

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Обоюдное согласие", созданием которого занимается Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. В сериале расскажут об учительнице Анне Федоровой, которая обвиняет компанию влиятельных мужчин из своего города в групповом изнасиловании на яхте. Главная героиня подает заявление в полицию. Однако осуждать начинают как возможных насильников, так и Анну.Следователь, который ведет это дело, перед уходом на пенсию решает сделать все возможное, чтобы добиться справедливости. Но чем дальше он углубляется в обстоятельства произошедшего, тем больше узнает о разных тайнах, о которых все хотели забыть. Главную роль в многосерийной психологической драме с элементами триллера исполнит Светлана Иванова ("Тест на беременность", "Разведчицы"). Вместе с ней в драме также задействованы Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов и другие. Премьера сериала запланирована на следующий год.

https://ria.ru/20210729/serial-1743475817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерия гай германика (дудинская), новости культуры, кино и сериалы