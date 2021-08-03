Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Обоюдное согласие", созданием которого занимается Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
В сериале расскажут об учительнице Анне Федоровой, которая обвиняет компанию влиятельных мужчин из своего города в групповом изнасиловании на яхте. Главная героиня подает заявление в полицию. Однако осуждать начинают как возможных насильников, так и Анну.
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
1 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
2 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
3 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
4 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
1 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
2 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
3 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
4 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Следователь, который ведет это дело, перед уходом на пенсию решает сделать все возможное, чтобы добиться справедливости. Но чем дальше он углубляется в обстоятельства произошедшего, тем больше узнает о разных тайнах, о которых все хотели забыть.
"Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему — та тема, которая затрагивается в "Обоюдном согласии", — цитируют Валерию Гай Германику в пресс-службе.
Главную роль в многосерийной психологической драме с элементами триллера исполнит Светлана Иванова ("Тест на беременность", "Разведчицы"). Вместе с ней в драме также задействованы Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов и другие.
Премьера сериала запланирована на следующий год.