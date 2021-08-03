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Культура
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Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие"
Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" - РИА Новости, 03.08.2021
Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие"
Стартовали съемки сериала "Обоюдное согласие", созданием которого занимается Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:37
2021-08-03T14:37
культура
валерия гай германика (дудинская)
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Обоюдное согласие", созданием которого занимается Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. В сериале расскажут об учительнице Анне Федоровой, которая обвиняет компанию влиятельных мужчин из своего города в групповом изнасиловании на яхте. Главная героиня подает заявление в полицию. Однако осуждать начинают как возможных насильников, так и Анну.Следователь, который ведет это дело, перед уходом на пенсию решает сделать все возможное, чтобы добиться справедливости. Но чем дальше он углубляется в обстоятельства произошедшего, тем больше узнает о разных тайнах, о которых все хотели забыть. Главную роль в многосерийной психологической драме с элементами триллера исполнит Светлана Иванова ("Тест на беременность", "Разведчицы"). Вместе с ней в драме также задействованы Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов и другие. Премьера сериала запланирована на следующий год.
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валерия гай германика (дудинская), новости культуры, кино и сериалы
14:37 03.08.2021
 

Начались съемки сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие"

© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
Кадры со съемок сериала Обоюдное согласие
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Обоюдное согласие", созданием которого занимается Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
В сериале расскажут об учительнице Анне Федоровой, которая обвиняет компанию влиятельных мужчин из своего города в групповом изнасиловании на яхте. Главная героиня подает заявление в полицию. Однако осуждать начинают как возможных насильников, так и Анну.
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
Кадры со съемок сериала Обоюдное согласие
1 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
Кадры со съемок сериала Обоюдное согласие
2 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
Кадры со съемок сериала Обоюдное согласие
3 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONКадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
Кадры со съемок сериала Обоюдное согласие
4 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
1 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
2 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
3 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
4 из 4
Кадры со съемок сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Следователь, который ведет это дело, перед уходом на пенсию решает сделать все возможное, чтобы добиться справедливости. Но чем дальше он углубляется в обстоятельства произошедшего, тем больше узнает о разных тайнах, о которых все хотели забыть.

"Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему — та тема, которая затрагивается в "Обоюдном согласии", — цитируют Валерию Гай Германику в пресс-службе.

Главную роль в многосерийной психологической драме с элементами триллера исполнит Светлана Иванова ("Тест на беременность", "Разведчицы"). Вместе с ней в драме также задействованы Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов и другие.
Премьера сериала запланирована на следующий год.
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