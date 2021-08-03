https://ria.ru/20210803/nyu-york-1744225416.html

Прокурор штата Нью-Йорк обвинила губернатора в домогательствах к женщинам

Прокурор штата Нью-Йорк обвинила губернатора в домогательствах к женщинам - РИА Новости, 03.08.2021

Прокурор штата Нью-Йорк обвинила губернатора в домогательствах к женщинам

Расследование показало, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:45

2021-08-03T18:45

2021-08-03T18:45

в мире

нью-йорк (город)

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

нью-йорк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149606/70/1496067090_0:33:5260:2992_1920x0_80_0_0_d12173aa9df79c76b05e270447be9635.jpg

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Расследование показало, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их, заявила прокурор штата Летиция Джеймс.По ее словам, губернатор вовлекал женщин "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. "Администрация Куомо создавала токсичную среду для сотрудников", - подчеркнула она.Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор.

https://ria.ru/20210317/bayden-1601578759.html

нью-йорк (город)

нью-йорк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк