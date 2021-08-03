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Прокурор штата Нью-Йорк обвинила губернатора в домогательствах к женщинам
Прокурор штата Нью-Йорк обвинила губернатора в домогательствах к женщинам - РИА Новости, 03.08.2021
Прокурор штата Нью-Йорк обвинила губернатора в домогательствах к женщинам
Расследование показало, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:45
2021-08-03T18:45
2021-08-03T18:45
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нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Расследование показало, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их, заявила прокурор штата Летиция Джеймс.По ее словам, губернатор вовлекал женщин "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. "Администрация Куомо создавала токсичную среду для сотрудников", - подчеркнула она.Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор.
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в мире, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк
Прокурор штата Нью-Йорк обвинила губернатора в домогательствах к женщинам
Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс: губернатор Куомо домогался женщин