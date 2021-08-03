https://ria.ru/20210803/navodneniya-1744220496.html

Министр финансов Германии оценил ущерб от наводнений

Министр финансов Германии оценил ущерб от наводнений - РИА Новости, 03.08.2021

Министр финансов Германии оценил ущерб от наводнений

Восстановление пострадавших от разрушительных наводнений регионов потребует "значительно больше" 6 миллиардов евро, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:18

2021-08-03T18:18

2021-08-03T18:18

в мире

бавария

германия

рейнланд-пфальц

олаф шольц

наводнение в германии

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Восстановление пострадавших от разрушительных наводнений регионов потребует "значительно больше" 6 миллиардов евро, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц.Ранее Шольц допускал, что могут потребоваться такие объемы средств. Во вторник он посетил пострадавшие от наводнений регионы в Северном Рейне-Вестфалии."В последний раз при крупном наводнении (в 2013 году) мы вместе с землями выделили 6 миллиардов евро на восстановление. С учетом разрушений, которые я видел здесь в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Баварии, нам понадобится значительно больше, чтобы сделать восстановление возможным", - заявил Шольц, выступление которого транслировали немецкие телеканалы.По его словам, на восстановление может потребоваться и больше времени, чем это было при предыдущих наводнениях. Он напомнил, что на следующей неделе состоится встреча канцлера ФРГ с главами регионов, где будет обсуждаться тема восстановления от наводнений. Министр также объявил, что в пострадавших регионах введут мораторий на банкротства фирм - соответствующий закон начнут готовить уже в среду.Он также заверил, что федеральное правительство выделит дополнительные объемы срочной помощи - ранее кабмин ФРГ выделил 200 миллионов евро, удвоив выделенные регионами объемы непосредственной поддержки пострадавших. "При последнем наводнении мы выделили почти 400 миллионов срочной помощи. Мы уже знаем, что в этот раз должны выделить сильно больше, и готовы к этому", - заявил Шольц.В середине июля запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды в небольших реках, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек, инфраструктуре нанесен урон в миллиарды евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/germaniya-1742829728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/skandal-1741754895.html

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германия

рейнланд-пфальц

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в мире, бавария, германия, рейнланд-пфальц, олаф шольц, наводнение в германии