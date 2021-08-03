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Министр финансов Германии оценил ущерб от наводнений
Министр финансов Германии оценил ущерб от наводнений - РИА Новости, 03.08.2021
Министр финансов Германии оценил ущерб от наводнений
Восстановление пострадавших от разрушительных наводнений регионов потребует "значительно больше" 6 миллиардов евро, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:18
2021-08-03T18:18
в мире
бавария
германия
рейнланд-пфальц
олаф шольц
наводнение в германии
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Восстановление пострадавших от разрушительных наводнений регионов потребует "значительно больше" 6 миллиардов евро, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц.Ранее Шольц допускал, что могут потребоваться такие объемы средств. Во вторник он посетил пострадавшие от наводнений регионы в Северном Рейне-Вестфалии."В последний раз при крупном наводнении (в 2013 году) мы вместе с землями выделили 6 миллиардов евро на восстановление. С учетом разрушений, которые я видел здесь в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Баварии, нам понадобится значительно больше, чтобы сделать восстановление возможным", - заявил Шольц, выступление которого транслировали немецкие телеканалы.По его словам, на восстановление может потребоваться и больше времени, чем это было при предыдущих наводнениях. Он напомнил, что на следующей неделе состоится встреча канцлера ФРГ с главами регионов, где будет обсуждаться тема восстановления от наводнений. Министр также объявил, что в пострадавших регионах введут мораторий на банкротства фирм - соответствующий закон начнут готовить уже в среду.Он также заверил, что федеральное правительство выделит дополнительные объемы срочной помощи - ранее кабмин ФРГ выделил 200 миллионов евро, удвоив выделенные регионами объемы непосредственной поддержки пострадавших. "При последнем наводнении мы выделили почти 400 миллионов срочной помощи. Мы уже знаем, что в этот раз должны выделить сильно больше, и готовы к этому", - заявил Шольц.В середине июля запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды в небольших реках, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек, инфраструктуре нанесен урон в миллиарды евро.
https://radiosputnik.ria.ru/20210725/germaniya-1742829728.html
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в мире, бавария, германия, рейнланд-пфальц, олаф шольц, наводнение в германии
18:18 03.08.2021
 
Министр финансов Германии оценил ущерб от наводнений

Минфин ФРГ: восстановление от наводнений потребует "значительно больше" шести миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистр финансов Германии Олаф Шольц
Министр финансов Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Восстановление пострадавших от разрушительных наводнений регионов потребует "значительно больше" 6 миллиардов евро, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц.
Ранее Шольц допускал, что могут потребоваться такие объемы средств. Во вторник он посетил пострадавшие от наводнений регионы в Северном Рейне-Вестфалии.
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"В последний раз при крупном наводнении (в 2013 году) мы вместе с землями выделили 6 миллиардов евро на восстановление. С учетом разрушений, которые я видел здесь в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Баварии, нам понадобится значительно больше, чтобы сделать восстановление возможным", - заявил Шольц, выступление которого транслировали немецкие телеканалы.
По его словам, на восстановление может потребоваться и больше времени, чем это было при предыдущих наводнениях. Он напомнил, что на следующей неделе состоится встреча канцлера ФРГ с главами регионов, где будет обсуждаться тема восстановления от наводнений. Министр также объявил, что в пострадавших регионах введут мораторий на банкротства фирм - соответствующий закон начнут готовить уже в среду.
"Это вызов обществу, мы должны преодолеть это вместе и солидарно. Деньги не должны стать проблемой. Все знают, что разрушенный дом означает разрушенный бизнес", - добавил Шольц.
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Он также заверил, что федеральное правительство выделит дополнительные объемы срочной помощи - ранее кабмин ФРГ выделил 200 миллионов евро, удвоив выделенные регионами объемы непосредственной поддержки пострадавших. "При последнем наводнении мы выделили почти 400 миллионов срочной помощи. Мы уже знаем, что в этот раз должны выделить сильно больше, и готовы к этому", - заявил Шольц.
В середине июля запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды в небольших реках, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек, инфраструктуре нанесен урон в миллиарды евро.
 
В миреБаварияГерманияРейнланд-ПфальцОлаф ШольцНаводнение в Германии
 
 
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