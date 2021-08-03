https://ria.ru/20210803/natsizm-1744236835.html
В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
Восхваление пособников нацизма в Эстонии "отвратительно", особенно учитывая участие в этом членов парламента, говорится в комментарии замдиректора департамента... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:50
2021-08-03T19:50
2021-08-03T19:50
в мире
эстония
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104236/15/1042361594_0:312:1404:1102_1920x0_80_0_0_797f13d36570a7059b7bf937f8f0dfc5.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восхваление пособников нацизма в Эстонии "отвратительно", особенно учитывая участие в этом членов парламента, говорится в комментарии замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова во вторник.Ранее в местечке Синимяэ в Эстонии состоялась очередная сходка ветеранов эстонской дивизии "Ваффен-СС" и их последователей, напомнил дипломат.Также в МИД РФ хотели бы услышать оценки об этих событиях партнеров Эстонии по Евросоюзу."Интересно, что об этом думают партнеры Эстонии по Евросоюзу и профильные международные организации? Хотелось бы услышать от них принципиальные оценки происходящего в прибалтийской стране глумления над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210729/rezolyutsiya-1743362556.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/104236/15/1042361594_0:180:1404:1233_1920x0_80_0_0_491d75609477bf30ed58134b83d88f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
Замдиректора департамента информации МИД высказалась о восхвалении пособников нацизма в Эстонии