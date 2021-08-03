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В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
Восхваление пособников нацизма в Эстонии "отвратительно", особенно учитывая участие в этом членов парламента, говорится в комментарии замдиректора департамента... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:50
2021-08-03T19:50
в мире
эстония
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восхваление пособников нацизма в Эстонии "отвратительно", особенно учитывая участие в этом членов парламента, говорится в комментарии замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова во вторник.Ранее в местечке Синимяэ в Эстонии состоялась очередная сходка ветеранов эстонской дивизии "Ваффен-СС" и их последователей, напомнил дипломат.Также в МИД РФ хотели бы услышать оценки об этих событиях партнеров Эстонии по Евросоюзу."Интересно, что об этом думают партнеры Эстонии по Евросоюзу и профильные международные организации? Хотелось бы услышать от них принципиальные оценки происходящего в прибалтийской стране глумления над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев", - подчеркивается в сообщении.
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в мире, эстония, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
19:50 03.08.2021
 
В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии

Замдиректора департамента информации МИД высказалась о восхвалении пособников нацизма в Эстонии

© РИА Новости / Алексей Олисько / Перейти в фотобанкСбор ветеранов 20-й гренадерской дивизии СС в Эстонии
Сбор ветеранов 20-й гренадерской дивизии СС в Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Олисько
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восхваление пособников нацизма в Эстонии "отвратительно", особенно учитывая участие в этом членов парламента, говорится в комментарии замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова во вторник.
Ранее в местечке Синимяэ в Эстонии состоялась очередная сходка ветеранов эстонской дивизии "Ваффен-СС" и их последователей, напомнил дипломат.
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"Восхваление пособников нацизма, добровольно воевавших на стороне гитлеровского режима за его интересы, стало в современной Эстонии повседневным явлением. Особенно отвратительно, когда в таких демонстрациях любви к нацизму принимают участие представители законной власти – члены эстонского парламента", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства во вторник.
Также в МИД РФ хотели бы услышать оценки об этих событиях партнеров Эстонии по Евросоюзу.
"Интересно, что об этом думают партнеры Эстонии по Евросоюзу и профильные международные организации? Хотелось бы услышать от них принципиальные оценки происходящего в прибалтийской стране глумления над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев", - подчеркивается в сообщении.
 
В миреЭстонияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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