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В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии

В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии - РИА Новости, 03.08.2021

В МИД назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии

Восхваление пособников нацизма в Эстонии "отвратительно", особенно учитывая участие в этом членов парламента, говорится в комментарии замдиректора департамента... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:50

2021-08-03T19:50

2021-08-03T19:50

в мире

эстония

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восхваление пособников нацизма в Эстонии "отвратительно", особенно учитывая участие в этом членов парламента, говорится в комментарии замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова во вторник.Ранее в местечке Синимяэ в Эстонии состоялась очередная сходка ветеранов эстонской дивизии "Ваффен-СС" и их последователей, напомнил дипломат.Также в МИД РФ хотели бы услышать оценки об этих событиях партнеров Эстонии по Евросоюзу."Интересно, что об этом думают партнеры Эстонии по Евросоюзу и профильные международные организации? Хотелось бы услышать от них принципиальные оценки происходящего в прибалтийской стране глумления над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев", - подчеркивается в сообщении.

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в мире, эстония, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия