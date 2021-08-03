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Кудрин считает, что в России не стоит повышать налоги
Кудрин считает, что в России не стоит повышать налоги - РИА Новости, 03.08.2021
Кудрин считает, что в России не стоит повышать налоги
Правительству не стоит нарушать свое обещание не повышать налоги, острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в России сейчас нет, считает глава... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:09
2021-08-03T00:09
экономика
счетная палата рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительству не стоит нарушать свое обещание не повышать налоги, острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в России сейчас нет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Кудрин напомнил, что правительство обещало не трогать налоги в течение шести лет. "И мы, пожалуй, находимся не в столь критической ситуации, чтобы нарушать это обещание", - продолжил он.Отвечая на вопрос о повышении НДФЛ для богатых, глава Счетной палаты сказал: "Склоняюсь к тому же: уже тронули - можно остановиться".Кудрин также отметил, что не поддерживает искусственное ограничение дивидендных выплат в целях стимулирования внутренних инвестиций. "Я за те меры, которые поддерживал, когда был министром финансов. Когда мы впервые освободили движение капитала, сняли все барьеры в 2006 году, масштаб притока капитала резко увеличился. Механизм работает так: если у вас есть свобода вывода капитала, то дальше это вопрос вашего планирования и риска. Вы заходите в экономику, инвестируете, не понравилось — переводите в другую отрасль или выводите. Если же у вас начинаются ограничения, то вы и меньше денег туда заведете", - указал он.Глава СП добавил, что тогда РФ была одной из стран с очень большим количеством соглашений об избежании двойного налогообложения. "Мы считали, что эти соглашения как раз упрощают инвестиции в Россию. Сейчас ситуация ситуация изменилась, и, конечно, когда условий для некоторых иностранных инвестиций недостаточно, возникает беспокойство, что что-то выводится за рубеж, появляется желание ввести какие-то ограничения. Мир стал более гибок в такого рода моделях регулирования капитала, и даже МВФ, который всегда ратовал за однозначную открытость, стал более сдержанным", - заключил он.
https://ria.ru/20210730/nalogi-1743542588.html
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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия
00:09 03.08.2021
 
Кудрин считает, что в России не стоит повышать налоги

Глава Счетной палаты Кудрин считает, что повышать налоги в России пока не стоит

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительству не стоит нарушать свое обещание не повышать налоги, острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в России сейчас нет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Тема очень чувствительная: когда в правительстве предложат открытую дискуссию, мы в ней примем участие. Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие", - сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос о дополнительных изъятиях у ненефтегазового сектора, в частности у металлургов.
Кудрин напомнил, что правительство обещало не трогать налоги в течение шести лет. "И мы, пожалуй, находимся не в столь критической ситуации, чтобы нарушать это обещание", - продолжил он.
Отвечая на вопрос о повышении НДФЛ для богатых, глава Счетной палаты сказал: "Склоняюсь к тому же: уже тронули - можно остановиться".
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Кудрин также отметил, что не поддерживает искусственное ограничение дивидендных выплат в целях стимулирования внутренних инвестиций. "Я за те меры, которые поддерживал, когда был министром финансов. Когда мы впервые освободили движение капитала, сняли все барьеры в 2006 году, масштаб притока капитала резко увеличился. Механизм работает так: если у вас есть свобода вывода капитала, то дальше это вопрос вашего планирования и риска. Вы заходите в экономику, инвестируете, не понравилось — переводите в другую отрасль или выводите. Если же у вас начинаются ограничения, то вы и меньше денег туда заведете", - указал он.
Глава СП добавил, что тогда РФ была одной из стран с очень большим количеством соглашений об избежании двойного налогообложения. "Мы считали, что эти соглашения как раз упрощают инвестиции в Россию. Сейчас ситуация ситуация изменилась, и, конечно, когда условий для некоторых иностранных инвестиций недостаточно, возникает беспокойство, что что-то выводится за рубеж, появляется желание ввести какие-то ограничения. Мир стал более гибок в такого рода моделях регулирования капитала, и даже МВФ, который всегда ратовал за однозначную открытость, стал более сдержанным", - заключил он.
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ЭкономикаСчетная палата РФАлексей КудринРоссия
 
 
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