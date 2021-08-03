https://ria.ru/20210803/musulmane-1744127645.html

Мусульманам в Дагестане рассказали о вреде самолечения от COVID-19

Мусульманам в Дагестане рассказали о вреде самолечения от COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

Мусульманам в Дагестане рассказали о вреде самолечения от COVID-19

В Дагестанских мечетях верующих призывают воздерживаться от самолечения от коронавируса и своевременно обращаться к врачам, заявил председатель муфтията... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:43

2021-08-03T11:43

2021-08-03T12:01

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Дагестанских мечетях верующих призывают воздерживаться от самолечения от коронавируса и своевременно обращаться к врачам, заявил председатель муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов на встрече с главой республиканского Минздрава, следует из сообщения, опубликованного на сайте муфтията.Шамиль Алиханов отметил, что Муфтият Дагестана "уделяет особое внимание ситуации с COVID-19". "Духовенство не раз призывало жителей соблюдать все требования специалистов. В том числе в мечетях говорили о важности своевременного обращения к врачам и о вреде самолечения. Это очень важно", – сказал Алиханов.В свою очередь, министр здравоохранения республики Татьяна Беляева отметила, что ситуация с коронавирусом в Дагестане по-прежнему остаётся напряженной. "В этой связи, как было отмечено, особенно важно продолжать тесно взаимодействовать с духовенством региона. Министр здравоохранения добавила, что лично Муфтий республики оказывает в этом большую поддержку", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20200917/muftiyat-1577411355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, религия, коронавирус в россии