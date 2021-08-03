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Религия
https://ria.ru/20210803/musulmane-1744127645.html
Мусульманам в Дагестане рассказали о вреде самолечения от COVID-19
Мусульманам в Дагестане рассказали о вреде самолечения от COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
Мусульманам в Дагестане рассказали о вреде самолечения от COVID-19
В Дагестанских мечетях верующих призывают воздерживаться от самолечения от коронавируса и своевременно обращаться к врачам, заявил председатель муфтията... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:43
2021-08-03T12:01
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религия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Дагестанских мечетях верующих призывают воздерживаться от самолечения от коронавируса и своевременно обращаться к врачам, заявил председатель муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов на встрече с главой республиканского Минздрава, следует из сообщения, опубликованного на сайте муфтията.Шамиль Алиханов отметил, что Муфтият Дагестана "уделяет особое внимание ситуации с COVID-19". "Духовенство не раз призывало жителей соблюдать все требования специалистов. В том числе в мечетях говорили о важности своевременного обращения к врачам и о вреде самолечения. Это очень важно", – сказал Алиханов.В свою очередь, министр здравоохранения республики Татьяна Беляева отметила, что ситуация с коронавирусом в Дагестане по-прежнему остаётся напряженной. "В этой связи, как было отмечено, особенно важно продолжать тесно взаимодействовать с духовенством региона. Министр здравоохранения добавила, что лично Муфтий республики оказывает в этом большую поддержку", - сказано в сообщении.
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здоровье - общество, религия, коронавирус в россии
11:43 03.08.2021 (обновлено: 12:01 03.08.2021)
 
Мусульманам в Дагестане рассказали о вреде самолечения от COVID-19

Председатель муфтията Дагестана Алиханов призвал воздерживаться от самолечения от COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМуфтият Республики Дагестан в Махачкале
Муфтият Республики Дагестан в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Дагестанских мечетях верующих призывают воздерживаться от самолечения от коронавируса и своевременно обращаться к врачам, заявил председатель муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов на встрече с главой республиканского Минздрава, следует из сообщения, опубликованного на сайте муфтията.
Шамиль Алиханов отметил, что Муфтият Дагестана "уделяет особое внимание ситуации с COVID-19". "Духовенство не раз призывало жителей соблюдать все требования специалистов. В том числе в мечетях говорили о важности своевременного обращения к врачам и о вреде самолечения. Это очень важно", – сказал Алиханов.
В свою очередь, министр здравоохранения республики Татьяна Беляева отметила, что ситуация с коронавирусом в Дагестане по-прежнему остаётся напряженной. "В этой связи, как было отмечено, особенно важно продолжать тесно взаимодействовать с духовенством региона. Министр здравоохранения добавила, что лично Муфтий республики оказывает в этом большую поддержку", - сказано в сообщении.
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