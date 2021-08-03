https://ria.ru/20210803/moskva-1744153724.html

В Москве благоустроят сквер у пруда Марс

В Москве благоустроят сквер у пруда Марс - РИА Новости, 03.08.2021

В Москве благоустроят сквер у пруда Марс

Сквер у пруда Марс на севере Москвы благоустроят в этом году, он приобретет "космический облик", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:49

2021-08-03T13:49

2021-08-03T13:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ff48503a3e2df46f3c560c0f81cb8c0.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сквер у пруда Марс на севере Москвы благоустроят в этом году, он приобретет "космический облик", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ)."Сквер у пруда Марс обретает во всех смыслах космический облик. Здесь появятся светящиеся качели, световая инсталляция Солнечной системы, детский игровой кластер с горками, канатами, батутами и "песочной фабрикой". Спортивный городок с тренажерами и турниками, площадками для баскетбола и футбола", - говорится в сообщении.Кроме того, вдоль пруда появится дорожка для бега, скамейки с навесами и несколько зон отдыха – с лежаками для солнечных ванн и видовая над гладью воды, помост для рыбалки. Также будет обновлена сцена, к ней будет вести светящаяся арка. Высадят около 1,5 тысячи кустарников и 56 деревьев."Перезагрузка" ожидает и прилегающие к скверу дворы по проезду Черского, отметили в КГХ. Между всеми объектами проложат пешеходные маршруты.

https://ria.ru/20210729/pamyatnik-1743377581.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы