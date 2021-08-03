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В Москве благоустроят сквер у пруда Марс
В Москве благоустроят сквер у пруда Марс - РИА Новости, 03.08.2021
В Москве благоустроят сквер у пруда Марс
Сквер у пруда Марс на севере Москвы благоустроят в этом году, он приобретет "космический облик", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:49
2021-08-03T13:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сквер у пруда Марс на севере Москвы благоустроят в этом году, он приобретет "космический облик", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ)."Сквер у пруда Марс обретает во всех смыслах космический облик. Здесь появятся светящиеся качели, световая инсталляция Солнечной системы, детский игровой кластер с горками, канатами, батутами и "песочной фабрикой". Спортивный городок с тренажерами и турниками, площадками для баскетбола и футбола", - говорится в сообщении.Кроме того, вдоль пруда появится дорожка для бега, скамейки с навесами и несколько зон отдыха – с лежаками для солнечных ванн и видовая над гладью воды, помост для рыбалки. Также будет обновлена сцена, к ней будет вести светящаяся арка. Высадят около 1,5 тысячи кустарников и 56 деревьев."Перезагрузка" ожидает и прилегающие к скверу дворы по проезду Черского, отметили в КГХ. Между всеми объектами проложат пешеходные маршруты.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
13:49 03.08.2021
 
В Москве благоустроят сквер у пруда Марс

Комплекс городского хозяйства: на севере Москвы сквер у пруда Марс обустроят в этом году

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сквер у пруда Марс на севере Москвы благоустроят в этом году, он приобретет "космический облик", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).
"Сквер у пруда Марс обретает во всех смыслах космический облик. Здесь появятся светящиеся качели, световая инсталляция Солнечной системы, детский игровой кластер с горками, канатами, батутами и "песочной фабрикой". Спортивный городок с тренажерами и турниками, площадками для баскетбола и футбола", - говорится в сообщении.
Кроме того, вдоль пруда появится дорожка для бега, скамейки с навесами и несколько зон отдыха – с лежаками для солнечных ванн и видовая над гладью воды, помост для рыбалки. Также будет обновлена сцена, к ней будет вести светящаяся арка. Высадят около 1,5 тысячи кустарников и 56 деревьев.
"Перезагрузка" ожидает и прилегающие к скверу дворы по проезду Черского, отметили в КГХ. Между всеми объектами проложат пешеходные маршруты.
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