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Люди не должны тратить много времени на сбор справок, заявил Мишустин
Люди не должны тратить много времени на сбор справок, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.08.2021
Люди не должны тратить много времени на сбор справок, заявил Мишустин
Необходимо создать условия, чтобы люди как можно меньше времени тратили на сбор различных документов и справок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:56
2021-08-03T10:56
общество
пенсионный фонд рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Необходимо создать условия, чтобы люди как можно меньше времени тратили на сбор различных документов и справок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Во вторник он встретился с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом. Премьер попросил главу ПФР рассказать, как идет процесс внедрения элементов социального казначейства."Важно очень на сегодняшний день, чтобы люди как можно меньше тратили времени на сбор различных документов и справок – так, как это происходит с сертификатом на материнский капитал. С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе", - сказал Мишустин.Глава кабмина также попросил рассказать, сколько семей уже получили сертификат таким образом и как они чаще всего используют эти средства.
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общество, пенсионный фонд рф, михаил мишустин, россия
10:56 03.08.2021
 
Люди не должны тратить много времени на сбор справок, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: нужно создать условия, чтобы люди как можно быстрее собирали документы и справки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Необходимо создать условия, чтобы люди как можно меньше времени тратили на сбор различных документов и справок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Во вторник он встретился с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом. Премьер попросил главу ПФР рассказать, как идет процесс внедрения элементов социального казначейства.
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"Важно очень на сегодняшний день, чтобы люди как можно меньше тратили времени на сбор различных документов и справок – так, как это происходит с сертификатом на материнский капитал. С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе", - сказал Мишустин.
Глава кабмина также попросил рассказать, сколько семей уже получили сертификат таким образом и как они чаще всего используют эти средства.
 
ОбществоПенсионный фонд РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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